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18.03.2020 16:12
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«Наладим производство, и не будет никакого дефицита». В Минпромторге обещали вернуть медицинские маски в аптеки в ближайшее время

Выправить ситуацию с дефицитом медицинских масок в аптечных сетях обещал 18 марта в интервью «России 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Все отмечают отсутствие масок в магазинах. Знаете, если раньше в обычное время на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки и сотни миллионов. Сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем, в ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита», —заявил он.

К производству, как ранее писала «Фонтанка», планируют привлечь военных, студентов и заключенных. Причем производить они могут не только маски, но и халаты, и лекарственные препараты.

Так, заключенные, которых привлекать к процессу будут Минюст и ФСИН, должны производить средства защиты в местах лишения свободы ежедневно.

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Комментарии (1)

мухомор
Ага сейчас пару заводов в китае закупим и сразу начнём. А лучше объявим импортозамещение и выделим триллион на собственный завод не имеющий аналогов. Но ничего так и не построим.
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