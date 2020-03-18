«Наладим производство, и не будет никакого дефицита». В Минпромторге обещали вернуть медицинские маски в аптеки в ближайшее время

Выправить ситуацию с дефицитом медицинских масок в аптечных сетях обещал 18 марта в интервью «России 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.



«Все отмечают отсутствие масок в магазинах. Знаете, если раньше в обычное время на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки и сотни миллионов. Сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем, в ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита», —заявил он.



К производству, как ранее писала «Фонтанка», планируют привлечь военных, студентов и заключенных. Причем производить они могут не только маски, но и халаты, и лекарственные препараты.

