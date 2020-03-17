РБК: Производством медицинских масок в России займутся военные, заключённые и студенты

К производству дефицитных медицинских масок на время пандемии коронавируса в России привлекут военных, заключенных и студентов. Как сообщает 17 марта РБК, премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение еще накануне.



Подлинность документа изданию подтвердили источники в Росгвардии и правительстве. Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия должны обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей «условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ)», - цитируют поручение журналисты. Речь идет не только о масках, а также о халатах и лекарственных препаратах. Привлекать к процессу заключенных будут Минюст и ФСИН. Производить средства защиты в местах лишения свободы должны ежедневно, подчеркивается в поручении.

