РБК: Производством медицинских масок в России займутся военные, заключённые и студенты
К производству дефицитных медицинских масок на время пандемии коронавируса в России привлекут военных, заключенных и студентов. Как сообщает 17 марта РБК, премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение еще накануне.
Подлинность документа изданию подтвердили источники в Росгвардии и правительстве. Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия должны обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей «условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ)», - цитируют поручение журналисты. Речь идет не только о масках, а также о халатах и лекарственных препаратах. Привлекать к процессу заключенных будут Минюст и ФСИН. Производить средства защиты в местах лишения свободы должны ежедневно, подчеркивается в поручении.
Напомним, медицинские средства индивидуальной защиты — в первую очередь, именно медицинские маски — пользуются повышенным спросом из-за распространения коронавируса. Сегодня представители петербургского бизнеса жаловались губернатору Петербурга на нехватку масок, однако Александр Беглов в ответ заявил, что они не так уж и необходимы.