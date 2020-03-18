В Финляндии подтверждено 359 случаев заболевания коронавирусом. «Без ограничений каждый больной может заразить в среднем 2,2 человека»

В соседней Финляндии, по данным Национального института здравоохранения THL на 18 марта, COVID-19 лабораторно подтверждён у 359 человек.



«При подозрении на заболевание пробы берут только у пациентов с тяжелыми респираторными симптомами и у работников здравоохранения и социальных служб. Образцы у пациентов с легкими симптомами и у тех, кто возвращается из путешествия, по-прежнему отбираются по усмотрению врача. Бессимптомных не проверяют», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичную стратегию отбора проб используют и другие страны Северной Европы, в том числе Нидерланды и Великобритания. По данным ВОЗ, в Европе уже подтверждено более 74 тысяч случаев заболевания, во всем мире — более 185 тысяч.