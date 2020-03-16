В Финляндии запретили собираться больше 10 и начали подготовку к закрытию границ

Финляндия начнет подготовку к закрытию границ в ближайшее время. Об этом было заявлено 16 марта в ходе пресс-конференции правительства страны, сообщает Ilta-Sanomat.

Гражданам Финляндии рекомендуется немедленно вернуться на родину, отмечает издание.

Вопрос о введении чрезвычайного положения в стране будет решён во вторник, 17 марта. Возможно, будут ограничены передвижения и внутри Суоми.

Власти Финляндии запретили собрания больше 10 человек и ужесточили другие меры по борьбе с коронавирусом.