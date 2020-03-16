В Финляндии запретили собираться больше 10 и начали подготовку к закрытию границ
Финляндия начнет подготовку к закрытию границ в ближайшее время. Об этом было заявлено 16 марта в ходе пресс-конференции правительства страны, сообщает Ilta-Sanomat.
Гражданам Финляндии рекомендуется немедленно вернуться на родину, отмечает издание.
Вопрос о введении чрезвычайного положения в стране будет решён во вторник, 17 марта. Возможно, будут ограничены передвижения и внутри Суоми.
Власти Финляндии запретили собрания больше 10 человек и ужесточили другие меры по борьбе с коронавирусом.
Объявлено о закрытии школ, библиотек, бассейнов, мест молодёжного досуга и прочих подобных объектов с 18 марта. Профессиональное обучение будет организовано альтернативными способами. Заведения дошкольного образования продолжат свою работу. Запрещено посещать пожилых людей в домах престарелых, а также пациентов больниц и других медучреждений. Гражданам старше 70 лет рекомендуют по возможности держаться подальше от других людей.
Также Финляндия выделит около 27 миллионов на социальные и медицинские расходы, а также на поддержку бизнеса.
Ранее в понедельник режим пунктов пропуска обсудили президенты России и Финляндии.
Financial Times узнал, что ЕС запретит въезд в Шенген гражданам третьих стран. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter заявила, что Евросоюз вводит временные ограничения въезда на свою территорию на все несущественные поездки на 30 дней.