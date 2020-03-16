FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 18:48
0
Печать

В Финляндии запретили собираться больше 10 и начали подготовку к закрытию границ

Финляндия начнет подготовку к закрытию границ в ближайшее время. Об этом было заявлено 16 марта в ходе пресс-конференции правительства страны, сообщает Ilta-Sanomat.

Гражданам Финляндии рекомендуется немедленно вернуться на родину, отмечает издание.

Вопрос о введении чрезвычайного положения в стране будет решён во вторник, 17 марта. Возможно, будут ограничены передвижения и внутри Суоми.

Власти Финляндии запретили собрания больше 10 человек и ужесточили другие меры по борьбе с коронавирусом.

Объявлено о закрытии школ, библиотек, бассейнов, мест молодёжного досуга и прочих подобных объектов с 18 марта. Профессиональное обучение будет организовано альтернативными способами. Заведения дошкольного образования продолжат свою работу. Запрещено посещать пожилых людей в домах престарелых, а также пациентов больниц и других медучреждений. Гражданам старше 70 лет рекомендуют по возможности держаться подальше от других людей.

Также Финляндия выделит около 27 миллионов на социальные и медицинские расходы, а также на поддержку бизнеса.

Ранее в понедельник режим пунктов пропуска обсудили президенты России и Финляндии.

Financial Times узнал, что ЕС запретит въезд в Шенген гражданам третьих стран. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter заявила, что Евросоюз вводит временные ограничения въезда на свою территорию на все несущественные поездки на 30 дней.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний