Коронавирус простит долги. Мишустин предлагает не банкротить должников перед бюджетом и банками
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственными им организациями, а также задолженность перед банками в тех случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве. Текст поручения опубликован 18 марта на сайте правительства.
Также премьер-министр поручил ФНС предоставлять «налоговые каникулы» предприятиям из сферы туризма и авиаперевозок. Отсрочка касается налогов, страховых взносов, срок уплаты которых установлен до 1 мая 2020 года.
Минэкономразвития необходимо до 1 апреля внести в правительство законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить согласование и внесение в правительство законопроекта о реструктуризации долгов организаций. Кроме того, ведомству предстоит доработать ко второму чтению поправки об упрощенной бесплатной процедуре урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.
Ранее правительство подготовило план поддержки экономики из-за риска распространения коронавируса. Он подразумевает создание антикризисного фонда в размере до 300 млрд рублей. Петербургские власти создали штаб по борьбе с экономическими последствиями коронавируса и собирают предложения от бизнеса.