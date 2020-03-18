Коронавирус простит долги. Мишустин предлагает не банкротить должников перед бюджетом и банками

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственными им организациями, а также задолженность перед банками в тех случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве. Текст поручения опубликован 18 марта на сайте правительства.



Также премьер-министр поручил ФНС предоставлять «налоговые каникулы» предприятиям из сферы туризма и авиаперевозок. Отсрочка касается налогов, страховых взносов, срок уплаты которых установлен до 1 мая 2020 года.

