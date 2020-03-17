Смольный спросил бизнес, как его спасать от коронавируса. Первым делом помогут ларькам, находящимся под угрозой сноса
Смольный до конца недели разработает меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 17 марта в ходе штаба по улучшению условий ведения бизнеса. «Любое банкротство предприятий малого, среднего или крупного бизнеса надо рассматривать как ЧП», — сказал он.
Штаб под руководством вице-губернатора Евгения Елина начал собирать предложения от бизнеса.
При этом, по словам Беглова, он «хоть завтра» готов подписать мораторий о сносе нестационарных объектов, при условии, что они не стоят на сетях и не угрожают безопасности граждан. «Завтра сделаем инвентаризацию и наложим мораторий», -сказал он.