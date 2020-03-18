Станки просят коронавирусную амнистию. Под угрозой выселения кронштадтский завод с финскими корнями

Фото: территория ОАО «Дест» в Крошнтадте / скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

На обещанную Александром Бегловым коронавирусную амнистию для бизнеса появился первый претендент. Генеральное консульство Финляндии просит Смольный защитить петербургского производителя «Дест» от покушений комитета по контролю за имуществом. «Компания находится под угрозой ликвидации в связи с требованием в критический срок освободить арендуемое помещение», — говорится в письме за подписью заместителя генерального консула Лаури Пуллола на имя вице-губернатора Евгения Елина от 17 марта (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).



Ликвидация компании, созданной при участии финских инвестиций и экспортирующей продукцию на заводы Суоми, «вызовет сбои в производственной деятельности предприятий Финляндии», указывается в письме. Названия контрагентов не указаны, но, по информации «Фонтанки», речь идет о производителе складской и погрузочной техники Rocla Oy, «дочке» международного концерна Mitsubishi Caterpillar и финском подразделении американского Gardner Denver, которое занимается выпуском морских компрессоров. Оба являются клиентами «Деста» и могут стать жертвами затянувшегося спора со Смольным об аренде полузаброшенных корпусов Первого учебного морского экипажа в Кронштадте.

О визите комитета по контролю за имуществом на предприятие «Дест» на Коммунистической улице, 3А, «Фонтанка» рассказывала 16 марта. Чиновники вынесли компьютеры и офисную мебель и предупредили: следующие на очереди — станки. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, договор с предприятием давно расторгнут и принадлежащие городу площади оно занимает на птичьих правах. Компанию еще в декабре уведомили о необходимости переезда, но та помещения освобождать не стала.



Версию ККИ поддержали в комитете имущественных отношений. По его данным, договор аренды с «Дест» прекратил свое действие в 2010 году. На протяжении 10 лет город разрешал компании использовать здание «в целях поддержки производства» с одним условием — платить за пользование имуществом. «Но с 2015 года ОАО «Дест» прекратило вносить арендную плату, в связи с чем образовалась задолженность перед городским бюджетом в размере свыше 1 млн рублей», — отметили в КИО. После переговоров ОАО «Дест» оплатило долг, но лишь частично. «Поэтому встал вопрос о выселении общества из занимаемого здания», — подчеркнули в комитете.

В самом «Дест» обвинения в самовольном пользовании городским имуществом категорически опровергают и утверждают: работать по закону не давали сами чиновники.

ОАО «Дест» было создано в 1995 году гражданами России и Финляндии и изначально специализировалось на производстве подвесок для снегоходов Bombardier. Со временем круг заказчиков расширился — от предприятий оборонной промышленности до производителей оборудования для геологической разведки. По словам директора и сооснователя компании Дмитрия Кошелева, один из постоянных клиентов — паромно-погрузочный комплекс «Моби-Дик». «Если ломается оборудование в порту Кронштадта, и они не могут получить нигде детали, приходят к нам», — говорит он. Оборот компании сравнительно невелик — около 50 млн рублей в год. Но её услуги в области точной мехобработки востребованы за границей. Около 60% заказов приходится на экспортные поставки.



Практически с самого начала предприятие разместилось на площадях Первого учебного морского экипажа. Тогда здание, построенное в XIX-м веке, находилось в ведении профтехучилища «Кронштадтский лицей». «Был договор о совместной деятельности, мы работали и обучали пацанов», — отмечает Дмитрий Кошелев.

Но в 2010 году договор аренды был расторгнут, а в 2011-м корпуса были изъяты из оперативного управления колледжа. Заключать прямой договор чиновники тогда отказались, ссылаясь на отсутствие балансодержателя. «На наш взгляд, позиция чисто бюрократическая», — говорит предприниматель. При содействии районной администрации «на устных договоренностях» компании разрешили остаться до тех пор, пока город не найдет инвестора, с условием, что та будет платить за пользование имуществом. За все эти годы найти претендента на здание не удалось. Ранее сообщалось, что корпуса могли быть приспособлены под размещение парка «Патриот», но от идеи отказались. При этом обращения о перезаключении договора чиновники игнорировали, утверждает Кошелев.



Задолженность, по его словам, тоже возникла по вине самих чиновников. При реорганизации КУГИ в КИО ведомство не предоставило новых реквизитов по оплате и выставило счет лишь весной 2019 года. Сумма набежала немалая — свыше 2 млн рублей, и оплатить её быстро предприятию не удалось. Но на данный момент долг погашен: последний платеж в размере 1,2 млн рублей ушел 12 марта.

В КИО с претензиями предприятия не согласны. «Город не отказывался заключать с компанией договор в отношении используемого ей здания. Обратные утверждения не соответствует действительности», — заявили в комитете. В ведомстве также отмечают, что с заявкой о заключении договора ОАО «Дест» обратилось в КИО только в марте этого года, спустя почти три месяца с момента получения уведомления ККИ о выселении. «До этого момента было лишь одно обращение от компании — в 2015 году о продлении договора, которое не могло быть удовлетворено, учитывая, что договор на тот момент был расторгнут и продлению не подлежал», — сообщили в КИО.



Немедленное выдворение означает для «Дест» прекращение бизнеса, говорит Дмитрий Кошелев. По его словам, на следующей неделе компания должна была отправить заказ Rocla Oy. Если финская компания не получит поставку, то на какое-то время остановит конвейер. «Если задержка продлится более недели, они будут лихорадочно искать другого поставщика, а это не так просто. В итоге Rocla Oy понесет потери, и мы уже не вернемся туда», — говорит предприниматель. Под угрозой будет и выполнение других заказов.

Кроме финского консульства за «Дест» уже вступился и петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. 17 марта на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса он попросил губернатора Александра Беглова поддержать кронштадтского производителя, наложив вето на выселение. Тем более что ранее глава города обещал ввести мораторий на снос нестационарных объектов со спорным правовым статусом в рамках поддержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса. Александр Беглов сообщил, что готов подписать мораторий «хоть завтра». Правда, будет ли он распространен на выдворение бизнеса с арендованных площадей — не уточнил. 18 марта Александр Абросимов направит в адрес главы города официальное обращение, сообщили в его аппарате.

