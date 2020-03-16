Станкам тут не место. Смольный выселяет металлообрабатывающее предприятие в Кронштадте

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселяет металлообрабатывающее предприятие «Дест» из корпусов Первого учебного морского экипажа в Кронштадте.

Как пояснили «Фонтанке» 16 марта в ведомстве, договор с предприятием давно расторгнут и станки незаконно занимают принадлежащие городу площади на Коммунистической улице, 3А. Компании дали время на то, чтобы вывезти оборудование, но те помещение освобождать не стали. При этом «Дест» накопил перед городом долги в 1,2 млн рублей.

В самой компании видят ситуацию иначе. Предприятие готово заключить договор с городом и платить аренду, но от этого отказываются сами чиновники, пояснил «Фонтанке» руководитель ОАО «Дест» Дмитрий Кошелев.



Предприятие разместилось на площадях Первого учебного морского экипажа еще в 90-х годах. Тогда здание, построенное в 19-м веке, находилось в ведении профтехучилища «Кронштадтский лицей». «Был договор о совместной деятельности, мы работали и обучали пацанов», — отмечает Дмитрий Кошелев.

Но в 2010 году договор аренды был расторгнут, а в 2011-м корпуса были изъяты из оперативного управления колледжа. Заключать прямой договор чиновники отказались, ссылаясь на отсутствие балансодержателя. «Позиция чисто бюрократическая — пусть оттуда все уйдут», — говорит предприниматель. При содействии районной администрации «на устных договоренностях» компании разрешили остаться до тех пор, пока город не найдет инвестора, с условием, что та будет платить за пользование имуществом. Но за все эти годы найти претендента на здание не удалось. «Дест» перечислял плату, но обращения о перезаключении договора чиновники игнорировали.

По данным СПАРК, выручка ОАО «Дест» в 2018 году составила 46 млн рублей. В нем работает 20 человек.

