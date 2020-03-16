Отсрочка по налогам и скидки по аренде. Смольный рассказал, как будет поддерживать малый бизнес при международном карантине
Городское правительство намерено вводить налоговые льготы для малых и средних предприятий Петербурга. Причина — «изменяющаяся внешняя ситуация».
О дополнительных мерах поддержки на совещании правительства 16 марта рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Главными «группами риска» были названы туристическая отрасль и предприятия потребительского рынка.
В частности, комитет подготовил проект, согласно которому формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов должно происходить не за 93, а за 32 календарных дня. Чиновники планируют продлить мораторий на снос нестационарных торговых объектов до конца 2022 года.
Кроме того, может быть введена квартальная отсрочка налоговых платежей. Чиновники призвали также снизить на 20% арендные ставки городского имущества для отдельных категорий малого и среднего бизнеса. Кроме того, рассматривается заключение соглашений с государственными корпорациями об увеличении роста закупок у субъектов МСП с 15% до 30%.
Соловейчик также предлагает расширить практику государственного поручительства по кредитам для тех производителей, которые готовы изготавливать средства личной гигиены.
Губернатор Александр Беглов призвал в первую очередь поддерживать туристическую отрасль, чтобы избежать банкротств. На разработку соответствующих мероприятий выделено 3 недели.