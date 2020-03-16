Отсрочка по налогам и скидки по аренде. Смольный рассказал, как будет поддерживать малый бизнес при международном карантине

Городское правительство намерено вводить налоговые льготы для малых и средних предприятий Петербурга. Причина — «изменяющаяся внешняя ситуация».



О дополнительных мерах поддержки на совещании правительства 16 марта рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Главными «группами риска» были названы туристическая отрасль и предприятия потребительского рынка.

В частности, комитет подготовил проект, согласно которому формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов должно происходить не за 93, а за 32 календарных дня. Чиновники планируют продлить мораторий на снос нестационарных торговых объектов до конца 2022 года.