Депутаты предлагают неограниченно тратить средства последнего российского резервного фонда из-за коронавируса

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает отменить бюджетное правило, согласно которому средства Фонда национального благосостояния можно тратить только после того, как его объем превысит 7% ВВП. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента 18 марта.



«В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

