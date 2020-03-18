Депутаты предлагают неограниченно тратить средства последнего российского резервного фонда из-за коронавируса
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает отменить бюджетное правило, согласно которому средства Фонда национального благосостояния можно тратить только после того, как его объем превысит 7% ВВП. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента 18 марта.
«В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отметим, единственным резервным фондом РФ на данный момент является Фонд национального благосостояния. Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что средства ФНБ стоит начать тратить на «поддержку определенных категорий населения».
По данным Минфина, объем ФНБ составляет 8,249 трлн рублей, или 7,3% от ВВП. Фонд формируется за счет нефтяных сверхдоходов (продажа нефти по цене выше 42 долларов за баррель).
Отметим, после начала пандемии коронавируса стоимость энергоресурсов упала ниже 30 долларов за баррель. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что из-за падения цен на нефть власти могут отказаться от траты средств ФНБ.