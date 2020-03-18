Депутаты возмутились «прогулом» вице-губернатором Эргашевым «часа правительства». Вопросы о коронавирусе остались без ответа

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания возмутились, что вице-губернатор по соцполитике Олег Эргашев 18 марта не приехал на правительственный час в парламент. А вопросов о политике Смольного по профилактике коронавируса накопилось много, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Некоторые парламентарии также призвали перенести всероссийское голосование с 22 апреля.

«Как важно было для города потратить полтора часа здесь, отвечая на вопросы депутатов. А ведь у нас очень много вопросов о коронавирусе. Многие знают ситуацию с пожилыми людьми. Их до сих пор собирают вместе для вручения медалей», — заявил с трибуны беспартийный депутат Максим Резник.



Он напомнил, что оппозиция отказалась от проведения митингов 21–22 апреля. Между тем Смольный ответил на заявки отказом, объяснив, что площадь Ленина уже занята массовым мероприятием под названием «Весенняя капель».

Резник призвал перенести дату проведения всероссийского голосования. «Не нужно быть врачом, чтобы понимать, что через месяц ничего лучше не будет. Как можно так цинично относиться к здоровью граждан? Коронавирус — не сроки Путина, его просто так обнулить не удастся. Нужно перенести выборы. Президент об этом говорил вчера, тем не менее указ подписал», — напомнил парламентарий.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков объяснил, что вице-губернатор в настоящее время ездит по пунктам забора материалов для тестирования населения на коронавирус. Их развернули в городских поликлиниках с 16 марта, однако горожане столкнулись с невозможностью сдать анализы и 17 марта.

Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский обратил внимание, что даже уполномоченный по правам человека Александр Шишлов смог сдать тест на коронавирус только со второй попытки, а результатов ему предстоит ждать десять дней.

