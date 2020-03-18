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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 11:09
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Гостиный Двор с 18 марта переходит на укороченный режим работы из-за коронавируса

На два часа сократился рабочий день Большого Гостиного Двора на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе торгового центра.

О том, что вход в Гостинку со стороны станции метро «Гостиный двор» закрыт, сообщили читатели в среду, около 10:30 утра. На дверях торгового центра появились два объявления: «Уважаемые покупатели! Для вас универмаг работает с 18 марта с 11 до 21 часа», а рядом второе — «Режим дезинфекции». За окном любопытные пешеходы могли увидеть сотрудниц, которые в желтых перчатках протирают поверхности торгового оборудования.

«Фонтанке» в торговом центре сообщили, что, действительно, из-за ситуации с коронавирусом и распоряжений губернатора и Роспотребнадзора руководство магазина приняло решение сократить рабочий день на два часа с начала и конца обычного режима работы. Также в торговом центре проверяют сотрудников перед началом работы, дезинфицируют оборудование и снабжают работников необходимыми средствами.

На 18 марта в клинической инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подтвержденным диагнозом находится 7 человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. Двоих ранее выписали. Новых случаев нет. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

«Фонтанка» продолжает вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Петербурге, России и мире.

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Комментарии (3)

super0
Давно пора. После 21.00 в гостинке продавцов всегда больше чем покупателей. Думаю такой режим сохранится навсегда.
житель города П.
Очень много действие предпринимается. Кроме самого главного - МАССОВАЯ ПРОВЕРКА НАСЕЛЕНИЯ. Как сделали в Китае и Южной Корее.
tomalena
А Галерея, пардонте? А другие крупные торговые центры? Это рассадники инфекции с таким уровнем человекооборота
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