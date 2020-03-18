Гостиный Двор с 18 марта переходит на укороченный режим работы из-за коронавируса
На два часа сократился рабочий день Большого Гостиного Двора на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе торгового центра.
О том, что вход в Гостинку со стороны станции метро «Гостиный двор» закрыт, сообщили читатели в среду, около 10:30 утра. На дверях торгового центра появились два объявления: «Уважаемые покупатели! Для вас универмаг работает с 18 марта с 11 до 21 часа», а рядом второе — «Режим дезинфекции». За окном любопытные пешеходы могли увидеть сотрудниц, которые в желтых перчатках протирают поверхности торгового оборудования.
«Фонтанке» в торговом центре сообщили, что, действительно, из-за ситуации с коронавирусом и распоряжений губернатора и Роспотребнадзора руководство магазина приняло решение сократить рабочий день на два часа с начала и конца обычного режима работы. Также в торговом центре проверяют сотрудников перед началом работы, дезинфицируют оборудование и снабжают работников необходимыми средствами.
На 18 марта в клинической инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подтвержденным диагнозом находится 7 человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. Двоих ранее выписали. Новых случаев нет. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.
«Фонтанка» продолжает вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Петербурге, России и мире.