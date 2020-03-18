Гостиный Двор с 18 марта переходит на укороченный режим работы из-за коронавируса

На два часа сократился рабочий день Большого Гостиного Двора на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе торгового центра.



О том, что вход в Гостинку со стороны станции метро «Гостиный двор» закрыт, сообщили читатели в среду, около 10:30 утра. На дверях торгового центра появились два объявления: «Уважаемые покупатели! Для вас универмаг работает с 18 марта с 11 до 21 часа», а рядом второе — «Режим дезинфекции». За окном любопытные пешеходы могли увидеть сотрудниц, которые в желтых перчатках протирают поверхности торгового оборудования.

