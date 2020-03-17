FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 11:29
0
Печать

Range Rover на Суздальском прилетел в фуру так, что сдвинул ее на полметра

Водитель премиального внедорожника ночью 17 марта не сладил с машиной в Калининском районе Петербурга и приехал в большегруз. А несколькими часами ранее серьезное ДТП произошло в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району, около 0:50 17 марта у дома 61 по Суздальскому проспекту 35-летний мужчина на автомобиле Range Rover не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. «Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра», — отмечают в группе.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Удар, судя по фото, пришелся на пассажирскую сторону внедорожника.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

За минувшие сутки, 16 марта, в Петербурге было зафиксировано 341 ДТП, а в Ленобласти — 55, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 11 и 6 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 13 взрослых и один ребенок, а на областных — шестеро взрослых. Обошлось без погибших.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Две серьезных аварии случились в Ленобласти на федеральных трассах «Кола» и «Скандинавия». В первом ДТП мужчина на Opel Astra улетел в кювет и опрокинулся. Во втором водитель грузового Ford Transit выехал на встречку и столкнулся с фурой. Оба автомобилиста получили тяжелые травмы.

Еще один человек пострадал в ДТП во Всеволожском районе. Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в своей группе «ВКонтакте», в 22:33 16 марта в Сертолово столкнулись два автомобиля. В результате с травмами различной степени тяжести госпитализировали одного человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний