Водитель премиального внедорожника ночью 17 марта не сладил с машиной в Калининском районе Петербурга и приехал в большегруз. А несколькими часами ранее серьезное ДТП произошло в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.



Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району, около 0:50 17 марта у дома 61 по Суздальскому проспекту 35-летний мужчина на автомобиле Range Rover не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. «Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра», — отмечают в группе.