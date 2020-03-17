Range Rover на Суздальском прилетел в фуру так, что сдвинул ее на полметра
Водитель премиального внедорожника ночью 17 марта не сладил с машиной в Калининском районе Петербурга и приехал в большегруз. А несколькими часами ранее серьезное ДТП произошло в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району, около 0:50 17 марта у дома 61 по Суздальскому проспекту 35-летний мужчина на автомобиле Range Rover не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. «Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра», — отмечают в группе.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Удар, судя по фото, пришелся на пассажирскую сторону внедорожника.
За минувшие сутки, 16 марта, в Петербурге было зафиксировано 341 ДТП, а в Ленобласти — 55, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 11 и 6 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 13 взрослых и один ребенок, а на областных — шестеро взрослых. Обошлось без погибших.
Две серьезных аварии случились в Ленобласти на федеральных трассах «Кола» и «Скандинавия». В первом ДТП мужчина на Opel Astra улетел в кювет и опрокинулся. Во втором водитель грузового Ford Transit выехал на встречку и столкнулся с фурой. Оба автомобилиста получили тяжелые травмы.
Еще один человек пострадал в ДТП во Всеволожском районе. Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в своей группе «ВКонтакте», в 22:33 16 марта в Сертолово столкнулись два автомобиля. В результате с травмами различной степени тяжести госпитализировали одного человека.