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16.03.2020 20:20
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На «Коле» водитель «Опеля» кувырнулся в канаву, на «Скандинавии» Ford Transit выехал в лоб фуре

Два тяжелых ДТП произошли днем и вечером 16 марта на федеральных трассах Ленобласти. В Волховском районе легковой автомобиль улетел в кювет. В Выборгском лоб в лоб столкнулись фургон и большегруз. Пострадали водители.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:20 на 97-м километре трассы «Кола» 29-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Opel Astra в направлении Мурманска, наехал на правую обочину и улетел в кювет, где машина опрокинулась. На фото с места ДТП видно, что «Опель» в итоге упал в канаву.

В результате аварии водитель автомобиля получил тяжелые травмы. В ГИБДД отмечают, что водительский стаж мужчины - 11 лет.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Второе ДТП произошло около 17:40 на 76-м километре трассы «Скандинавия» в направлении Петербурга. По предварительным данным ГИБДД, водитель грузового Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся там грузовиком Scania с полуприцепом. Обгон в этом месте разрешен. За рулем грузовика находился 46-летний мужчина с 29-летним водительским стажем.

В результате водителя «Форда» госпитализировали в тяжелом состоянии. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД, пострадавший - 49-летний мужчина.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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