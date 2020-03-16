Два тяжелых ДТП произошли днем и вечером 16 марта на федеральных трассах Ленобласти. В Волховском районе легковой автомобиль улетел в кювет. В Выборгском лоб в лоб столкнулись фургон и большегруз. Пострадали водители.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:20 на 97-м километре трассы «Кола» 29-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Opel Astra в направлении Мурманска, наехал на правую обочину и улетел в кювет, где машина опрокинулась. На фото с места ДТП видно, что «Опель» в итоге упал в канаву.