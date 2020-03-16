Освобожденного Петербургским гарнизонным военным судом подполковника ФСБ Викторова опять задержали, отвезли в столицу, и вновь следствие ходатайствует об аресте. Так что в нашумевшем деле о маленьком ДТП возле Большого дома на Литейном проспекте опять процессуальный разворот. Обвиняемого снова отправили в суд, но уже в Московский гарнизонный. «Фонтанка» поняла, что в этом месте Москва не доверяет Петербургу.

По информации нашего издания, в ночь с 14 на 15 марта сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ заново приехали на квартиру к своему уже бывшему коллеге, еще недавно подполковнику ФСБ Максиму Викторову. Как и на днях, они опять его задержали. Только теперь по новому уголовному делу. Викторова этапировали в Москву. Днем 15 марта Московский гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте, отложил решение до 18 марта. Так что у сторон есть еще время помериться ресурсом.

С самого начала «Фонтанка» следила за этим упоительным детективом. Всё началось еще 15 января, когда рано утром возле здания Управления ФСБ непонятная «Нива» умышленно въехала в «Туарег» сотрудника Управления собственной безопасности УФСБ, капитана Терехова. Шоу с оскорблениями и употреблением термина «фээсбэшная морда» продолжалось и при оформлении аварии в ГИБДД. Вскоре выяснилось, что трое, находившиеся в «Ниве», — понятные уголовному розыску персонажи. Они были арестованы за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Уже в «Крестах» они дали показания, кто и за сколько их нанял, чтобы фактически напасть на сотрудника госбезопасности. Заодно был арестован и посредник, который передавал им деньги. Наконец очередь дошла и до главного фигуранта — подполковника ФСБ Максима Викторова, который еще несколько месяцев назад служил с Тереховым в соседнем кабинете.



Однако Петербургский гарнизонный военный суд отказал в избрании меры для Викторова. «Фонтанка» присутствовала на заседании и рассказывала о показаниях Викторова, где он объяснял свой заказ местью сослуживцу. После такого решения сотни оперативников ФСБ Петербурга решили, что сторона Викторова в этом противостоянии выигрывает. Извините за лирическое отступление, но здесь уместна культовая фраза солдата Швейка: «Плохо вы знаете мадьяр».

