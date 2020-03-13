Подполковник Викторов заплатил 200 тысяч, чтобы скомпрометировать несимпатичного ему сослуживца. Побывав на суде, «Фонтанка» поняла, какой сор госбезопасность не хотела выметать из избы.

Лютая месть. Как и за что разбирались между собой офицеры ФСБ в Петербурге

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтана.ру"

В Петербурге вечером 13 марта рассматривали дело 39-летнего ветерана боевых действий Максима Викторова, обложенного благодарностями директора ФСБ. Процесс показал уровень внутренних разборок на Литейном. - Молодой человек, у вас нет разрешения здесь находиться, - бравые оперативники вытесняли репортеров из Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда. Пара резких фраз охладила командирский дух.

Сотрудники присели рядом с клеткой, за которой сутуло грустил их недавний коллега Викторов. Он тоже бросился на защиту внутренней кухни ФСБ, попросив судью Романа Шкаликова закрыть процесс:



- Не хочу, чтобы материалы дела стали достоянием общественности.

Следователь по особо важным делам центрального аппарата СК России Андрей Вениаминов, по совместительству кандидат юридических наук, в кулуарщину играть не стал:

- Обстоятельства дела не повлекут разглашение охраняемой федеральным законом тайны.

И правда, было бы что скрывать. Из материалов следует, что 19 декабря 2019 года сотрудника УФСБ Петербурга и области Максима Викторова остановил на дороге патруль ГИБДД и зафиксировал езду с подложными номерами.

Часть 4 статьи 12.2 КоАП предусматривает лишение водительских прав до года. Также действует ведомственный запрет вешать на личные автомобили номера прикрытия. То и другое, видимо, сказываются на служебной характеристике.

Викторов дознался, что «сдал» его гаишникам 32-летний оперуполномоченный отдела собственной безопасности УФСБ Владимир Терехов. По данным «Фонтанки» , их кабинеты в здании на Литейном проспекте, 4, расположены по соседству.

Терехов тоже ездил на подложных номерах. На автомобиле «Фольксваген Туарег», которым пользовался оперативник, установлены знаки О154РР98, которые не занесены в базу ГИБДД, а «Туарег» - не служебная машина.

Мозг контрразведчика Викторова месяц генерировал планы лютого возмездия. Остановился на блестящей идее - отплатить Терехову тем же. Из семейного бюджета мститель выкроил 200 тысяч рублей на реализацию.

Операция включала: ДТП с «Туарегом» Терехова, вызов ГИБДД, съемку ролика для Youtube, выход сюжетов на телеканалах. В идеале - составление протокола по 12.2 КоАП на врага, лишение его прав и увольнение со службы.

Рано утром 15 января исполнители подрезали Терехова на Шпалерной, устроили скандал, вызвали ГАИ. Съемки с подменными номерами разлетелись по сети. Телесюжеты тоже вышли. Видеороликом Викторов остался доволен.



Отмщенный, оперативник радовался недолго. События вышли из-под контроля, когда СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 319 УК за насилие над представителем власти и оскорбление. Терехова толкали в грудь и называли «фээсбэшной мордой».

- Я думал, в худшем случае будет уголовное дело по 167-й статье УК за повреждение имущества, - откровенничал Викторов на допросе. - Если бы я хотел причинить Терехову повреждения, то действовал бы самостоятельно.



Заказчик операции с тревогой наблюдал, как пятерых исполнителей задерживают и отправляют в СИЗО. Его нервы не выдержали.

- У меня были отложены 1,5 миллиона рублей на покупку машины. Из этих денег я оплачивал адвокатов для задержанных и помогал их семьям, - рассказал Викторов в суде.

Через месяц после срежиссированного ДТП Викторов написал рапорт по собственному желанию. Ему предложили пройти полиграф. Он отказался и был уволен в связи с утратой доверия.

Максим Викторов - ветеран боевых действий. Служил в Чечне. Имеет много благодарностей от директора ФСБ Бортникова за безупречную службу. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, алкогольной и наркотической зависимостью не страдает.

- Мотивом преступления была исключительно месть, неприязненные отношения, - винился он. - Готов понести наказание.

Идти в СИЗО Викторов не был готов. Следователь Вениаминов просил отправить его под стражу на два месяца. Не сложилось. Судья отпустил Викторова без меры пресечения, сообщила вечером 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Видимо, следователь выпишет ему подписку о невыезде.

