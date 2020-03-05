Суд арестовал одного из предполагаемых организаторов оскорбительной аварии с участием «фээсбэшной морды». Он никак не определится со своей виной

В Кресты отправился один из тех, кого следствие считает организатором аварии возле петербургского управления Федеральной службы безопасности на Литейном. Тогда оскорблен и побит был сотрудник управления собственной безопасности ФСБ Владимир Терехов. Пока отдуваться за это однозначно будет тот, кто купил «Ниву» и выложил в YouTube снятое.

Об аресте Романа Никитина 5 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Петербургскому предпринимателю накануне предъявили обвинения как соучастнику оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. ДТП, по версии следствия, Никитин организовал не один, но других таких фигурантов в деле пока нет.



Из материалов дела следует, что Никитин 13 января на авторынке возле 17 дома по Кронштадтской улице за 120 тысяч рублей купил «Ниву», там же присутствовали исполнители, чьи фамилии «Фонтанка» уже называла: Николай Зимин, судимый за мошенничество и похищение банкомата из здания на Римского-Корсакова, Клюг с судимостями за кражи и разбой с убитым, Кононк, на нем наркотики, бандитизм, оружие, похищение человека и прочее.

14 января, следует из материалов дела, Никитин в ресторане «Малат №1» рассказал исполнителям план: 15 января Зимин должен был спровоцировать ДТП, представиться сотрудником правоохранительного органа, остальные снять это на камеру и отдать запись Никитину, некий Гончаров должен был проследить за перемещениями Терехова и доложить Зимину, что тот направляется в условленное место.

15 числа все состоялось, но не совсем по плану. ДТП вышло нелепым, вздохи и крики не слишком убедительными. В итоге Никиту предъявили «не менее двух ударов руками в область груди» и оскорбления, не только на улице под прицелом камер смартфонов, но и во время оформления ДТП.

