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16.03.2020 10:55
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Студентам измерят температуру. Минобразования предписало российским вузам проверять всех на входе с термометрами

Дезинфицировать помещения и проверять всех входящих в здания высших учебных заведений. Такое распоряжение, как пишет 16 марта «Интерфакс», дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как говорится в приказе Минобрнауки, который опубликован на официальном сайте ведомства, меры вступают в силу с понедельника, 16 марта. Ректорам университетов предписано ограничить число очных совещаний и командировок сотрудников. «При необходимости» вузы могут перевести работников на удаленный режим работы.

Накануне, 15 марта, стало известно, что Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение студентов с использованием электронных технологий. О готовности предоставить свою платформу с онлайн-курсами для других университетов уже заявили в Высшей школе экономики (ВШЭ). В СПбГУ юридический факультет, Высшая школа менеджмента и факультет свободных искусств и наук уже переведены на дистанционное обучение.

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Комментарии (3)

baruzdin9
ну хоть не ртутными, я надеюсь?
Modest_5e4ce41f7533b
Надо обязать чернь везде со своими градусниками ходить.
Алла Колмогорова
В Институте Лесгафта учатся , там распоряжений нет на 16.03.20г
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