Студентам измерят температуру. Минобразования предписало российским вузам проверять всех на входе с термометрами

Дезинфицировать помещения и проверять всех входящих в здания высших учебных заведений. Такое распоряжение, как пишет 16 марта «Интерфакс», дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



Как говорится в приказе Минобрнауки, который опубликован на официальном сайте ведомства, меры вступают в силу с понедельника, 16 марта. Ректорам университетов предписано ограничить число очных совещаний и командировок сотрудников. «При необходимости» вузы могут перевести работников на удаленный режим работы.

