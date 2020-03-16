Студентам измерят температуру. Минобразования предписало российским вузам проверять всех на входе с термометрами
Дезинфицировать помещения и проверять всех входящих в здания высших учебных заведений. Такое распоряжение, как пишет 16 марта «Интерфакс», дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Как говорится в приказе Минобрнауки, который опубликован на официальном сайте ведомства, меры вступают в силу с понедельника, 16 марта. Ректорам университетов предписано ограничить число очных совещаний и командировок сотрудников. «При необходимости» вузы могут перевести работников на удаленный режим работы.
Накануне, 15 марта, стало известно, что Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение студентов с использованием электронных технологий. О готовности предоставить свою платформу с онлайн-курсами для других университетов уже заявили в Высшей школе экономики (ВШЭ). В СПбГУ юридический факультет, Высшая школа менеджмента и факультет свободных искусств и наук уже переведены на дистанционное обучение.