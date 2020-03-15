СПбГУ переводит часть студентов на дистанционное обучение. Из дома грызть гранит науки пока будут три факультета
Для нескольких факультетов в СПбГУ будет действовать дистанционный режим обучения с 16 марта и до отмены постановления правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Это следует из двух приказов руководства университета, опубликованных 15 марта.
Новый режим коснется юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук. Оба приказа подписаны проректором по учебной и методической работе СПбГУ Марины Лавриковой. Как уточняется в документах, инициаторами перехода на дистанционное обучение стали деканы факультетов.
Все остальные факультеты учатся в прежнем режиме.
Напомним, что с 13 марта в Петербурге действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Школьники уже получили возможность обучаться дистанционно.
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