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15.03.2020 13:44
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СПбГУ переводит часть студентов на дистанционное обучение. Из дома грызть гранит науки пока будут три факультета

Для нескольких факультетов в СПбГУ будет действовать дистанционный режим обучения с 16 марта и до отмены постановления правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Это следует из двух приказов руководства университета, опубликованных 15 марта.

Новый режим коснется юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук. Оба приказа подписаны проректором по учебной и методической работе СПбГУ Марины Лавриковой. Как уточняется в документах, инициаторами перехода на дистанционное обучение стали деканы факультетов.

Все остальные факультеты учатся в прежнем режиме.

Напомним, что с 13 марта в Петербурге действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Школьники уже получили возможность обучаться дистанционно.

В России за сутки подтверждены еще 14 случаев коронавируса, всего в стране их 59. Помимо шести петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп.

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Комментарии (1)

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