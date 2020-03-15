СПбГУ переводит часть студентов на дистанционное обучение. Из дома грызть гранит науки пока будут три факультета

Для нескольких факультетов в СПбГУ будет действовать дистанционный режим обучения с 16 марта и до отмены постановления правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Это следует из двух приказов руководства университета, опубликованных 15 марта.

Новый режим коснется юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук. Оба приказа подписаны проректором по учебной и методической работе СПбГУ Марины Лавриковой. Как уточняется в документах, инициаторами перехода на дистанционное обучение стали деканы факультетов.