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16.03.2020 08:48
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Сотовые операторы говорят о неизбежном росте цен на связь из-за бесплатного доступа россиян к социально значимым сайтам

Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте цен на мобильную связь, если власти не компенсируют бесплатный доступ россиян к социально значимым сайтам. Эксперты полагают, что бесплатные сайты приведут к подорожанию услуг для абонентов на 20 процентов.

Подробности 16 марта выяснила газета «Коммерсантъ». Как пишет издание, о подорожании заговорили предупредили рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций.

Рабочая группа видит два способа избежать роста цен. Первый вариант предполагает, что государство предоставляет налоговые льготы для компенсации затрат. Второй вариант включает в себя запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным.

В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы, в «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Издание отмечает, что Минкомсвязь не поддерживает идею компенсаций операторам. По оценке ведомства, на бесплатный доступ уйдет не более 10% общего трафика.

В «Ростелекоме» добавили, что затраты понесут не только операторы, но и сами попавшие в список социально значимых сайты, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, эти затраты будут переложены на абонентов, в результате чего рост цен может составить 15-20%.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам. В Минкомсвязи отметили, что в список попадут портал госуслуг, сайты президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств, администраций регионов. Обсуждается также бесплатный доступ к поисковикам и мессенджерам.

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Комментарии (4)

Kilrathi
Как привлечь людей на "социально значимые сайты"? Нужно принудительно заставить платить за доступ к ним!
Piter4452
Абонентам выдать по мышеловке и вперёд к бесплатным сайтам. За платный доступ сейчас платим (условно) 5 руб.,за бесплатный будем платить 20 руб. Бизнес по-русски.
Pex
Ещё доступа нет, а уже обещано повышение. Может на базе Теле2 извращаться, как ни как но под Ростелеком типа государственный. А вот с частного бизнеса требовать свои хотелки глупо. Хотя о чем это я.
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