Сотовые операторы говорят о неизбежном росте цен на связь из-за бесплатного доступа россиян к социально значимым сайтам

Подробности 16 марта выяснила газета « Коммерсантъ ». Как пишет издание, о подорожании заговорили предупредили рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций.

Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте цен на мобильную связь, если власти не компенсируют бесплатный доступ россиян к социально значимым сайтам. Эксперты полагают, что бесплатные сайты приведут к подорожанию услуг для абонентов на 20 процентов.

Рабочая группа видит два способа избежать роста цен. Первый вариант предполагает, что государство предоставляет налоговые льготы для компенсации затрат. Второй вариант включает в себя запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным.



В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы, в «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев.



Издание отмечает, что Минкомсвязь не поддерживает идею компенсаций операторам. По оценке ведомства, на бесплатный доступ уйдет не более 10% общего трафика.



В «Ростелекоме» добавили, что затраты понесут не только операторы, но и сами попавшие в список социально значимых сайты, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, эти затраты будут переложены на абонентов, в результате чего рост цен может составить 15-20%.

