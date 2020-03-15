На берегу Суздальского озера в Петербурге нашли «кистепёрое нечто». «Фонтанка» призывает знатоков в помощь
Рыбу неизвестной породы, уже закончившую свой подводный жизненный путь, нашли жители Петербурга на берегу Нижнего Суздальского озера 15 марта. Кто это, никто пока не знает.
Как рассказал читатель Роман, рыбу утром во время прогулки нашёл его сын. Мужчина отметил, что найденное не похоже на обитателя рек и озёр России.
Редакция «Фонтанки», пытаясь ответить на вопрос читателя, показала фото знакомым рыбакам. Ответы были разнообразными, но суть не проясняли. «Мутант какой-то. Сома похоже с судаком скрестили, но чешуя от дракона», - пошутила одна из собеседниц. «Вы где вообще это взяли?», - спросил другой и вспомнил про древних панцирных рыб. «Кистеперое нечто», - добавил третий.
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