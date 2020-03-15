Рыбу неизвестной породы, уже закончившую свой подводный жизненный путь, нашли жители Петербурга на берегу Нижнего Суздальского озера 15 марта. Кто это, никто пока не знает.



Как рассказал читатель Роман, рыбу утром во время прогулки нашёл его сын. Мужчина отметил, что найденное не похоже на обитателя рек и озёр России.