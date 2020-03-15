Сгоревший на КАД автобус перевозил 43 пассажира. Его владелец утверждает, что транспорт шел пустой

В сгоревшем днем 15 марта туристическом автобусе находились 44 человека, сообщило Управление ГИБДД Петербурга и области. Они успели выбраться после возгорания.



Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, около трех дня на КАД в Ломоносовском районе у поселка Новоселье произошло самовозгорание туристического автобуса «Хайгер».

«В автобусе находилось 43 пассажира и водитель — мужчина 1985 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе.

Автобусом 2011 года выпуска владеет 31-летний индивидуальный предприниматель Станислав Лободин. Официальная информация ГИБДД его не смутила, в разговоре с «Фонтанкой» он продолжал настаивать, что транспорт шел пустой. Эту же информацию водитель «Хайгера» Ткаченко передал прибывшим на КАД пожарным.