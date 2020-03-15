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15.03.2020 16:50
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На КАД полностью сгорел туристический автобус. Он ехал без пассажиров

Туристический автобус уничтожен огнем на Кольцевой автодороге Петербурга. Столб густого черного дыма указывал пожарным путь.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов дня 15 марта в МЧС поступила информация о горящем автобусе на юго-западе Петербурга — у въезда на КАД со стороны Новоселья.

Первые расчеты смогли добраться лишь через десять минут, когда автобус «Хайгер» был уже полностью охвачен огнем. На ликвидацию пожара ушел почти час времени.

Автобус принадлежит компании «Восход». Водитель успел покинуть салон. Пострадавших нет.

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Комментарии (2)

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Вранье! Автобус ехал не пустой, а с туристами-пенсионерами из Металлостроя, посещавшими Кронштадт. Из загаревшего автобуса пассажиры эвакуировались на дорогу, где проезжавшие мимо автомобилисты предлагали им подвезти до метро. Позже за пассажирами прислали микроавтобус.
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