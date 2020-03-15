На КАД полностью сгорел туристический автобус. Он ехал без пассажиров

Туристический автобус уничтожен огнем на Кольцевой автодороге Петербурга. Столб густого черного дыма указывал пожарным путь.



Как стало известно «Фонтанке», около трех часов дня 15 марта в МЧС поступила информация о горящем автобусе на юго-западе Петербурга — у въезда на КАД со стороны Новоселья.

Первые расчеты смогли добраться лишь через десять минут, когда автобус «Хайгер» был уже полностью охвачен огнем. На ликвидацию пожара ушел почти час времени.

Автобус принадлежит компании «Восход». Водитель успел покинуть салон. Пострадавших нет.