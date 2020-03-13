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13.03.2020 23:14
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Послание с небес. В Австралии, где болеет Том Хэнкс, с воздуха напомнили о необходимости мыть руки

В небе над Сиднеем ненадолго появилась надпись с призывом мыть руки. Неизвестный оставил ее с помощью самолета.

За кругами самолета над Сиднеем местные жители наблюдали накануне, 13 марта видео разошлось по соцсетям. Маневры летчика оставили в небе послание: «Wash hands» (мойте руки — прим.ред). Таких же рекомендаций придерживается правительство Австралии, где в настоящее время зафиксировано 129 случае заражения Covid19.

Как сообщалось ранее, среди заболевших на материке — актер Том Хэнкс и его жена. Супруги подхватили инфекцию на съемках.

Всего в мире зафиксировано 136 тысяч случаев заражения. Эпицентр вируса, который пошел из Китая, сместился в Европу, сообщили 13 марта во Всемирной организации здравоохранения.

В Петербурге коронавирусом болеют пять человек. Россия 13 марта ограничила авиасообщение с Европой, самолеты из Петербурга в ЕС не летают с понедельника, 16 числа.

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