СКА отменяет матчи для зрителей из-за коронавируса. Деньги за билеты обещают вернуть
Петербургский хоккейный клуб СКА объявил, что матчи с его участием в дальнейшем будут проходить без зрителей. Об этом 13 марта сообщается в соцсетях и на официальном сайте команды.
В клубе напоминают, что с 16 марта в Петербурге запрещены массовые мероприятия с количеством участников более тысячи человек.
«В связи с этим Хоккейный клуб СКА сообщает, что все ранее приобретенные билеты на матчи второго раунда плей-офф в Ледовом дворце аннулируются, а их стоимость будет возвращена болельщикам в полном объеме», - говорится в сообщении.
Подробнее процедура возврата билетов описана на официальном сайте.
«Ваша поддержка всегда была и остается важнейшей частью жизни СКА, но клуб осознает всю важность сложившейся ситуации, и главное для нас – ваши безопасность и здоровье. <...> Надеемся, в скором времени ситуация улучшится, и мы снова увидим полные трибуны в Ледовом!», - подытожили в клубе.
Подробнее об отмене спортивных мероприятий по всему миру читайте в материале «Фонтанки».
По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.