СКА отменяет матчи для зрителей из-за коронавируса. Деньги за билеты обещают вернуть

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил, что матчи с его участием в дальнейшем будут проходить без зрителей. Об этом 13 марта сообщается в соцсетях и на официальном сайте команды.



В клубе напоминают, что с 16 марта в Петербурге запрещены массовые мероприятия с количеством участников более тысячи человек.



«В связи с этим Хоккейный клуб СКА сообщает, что все ранее приобретенные билеты на матчи второго раунда плей-офф в Ледовом дворце аннулируются, а их стоимость будет возвращена болельщикам в полном объеме», - говорится в сообщении.

