Коронавирус положил на лопатки мировой спорт

Спортивный мир в панике. Отменен уже целый ряд крупнейших турниров. 17 марта решится судьба чемпионата Европы по футболу. Олимпиада еще держится, но не факт.

Такого в истории мирового спорта еще точно не было. Все началось, естественно, с Китая. За январь — февраль там отменили десятки самых разных соревнований: лыжный этап Кубка мира, олимпийскую квалификацию по боксу, олимпийский отборочный турнир по баскетболу среди женских команд и многое другое. Самым громким из этого списка стал местный этап Гран-при «Формулы-1». Европейцы и американцы держались долго и пытались относиться к ситуации с юмором, хотя в той же Италии ситуация уже давно приобрела состояние критической (12,5 тысячи заболевших на сегодняшний день — второй показатель в мире). Но шутки быстро переросли в панику.



Криштиану Роналдо в ужасе

9 марта французский баскетболист Руди Гобер, выступающий за американский клуб «Юта Джаз», на пресс-конференции в Солт-Лейк-Сити рассмеялся в ответ на вопрос об эпидемии коронавируса и в шутку коснулся всех микрофонов перед ним. В ночь с 11 на 12 марта у него обнаружили коронавирус. Спустя несколько часов после этой новости Национальная баскетбольная ассоциация приостановила весь сезон. Причем объявление об этом было сделано перед самым началом встречи «Оклахома» — «Юта». 18 тысячам болельщиков, уже пришедшим на игру, пришлось вернуться по домам. Им пообещали вернуть деньги за билеты.

Чемпионат НБА стал не первым крупным соревнованием, сорванным из-за объявленной пандемии. Но когда на такое решается одна из самых богатых спортивных организаций в мире, где бизнес стоит во главе угла, многие по-другому взглянули на проблему.

«Черт, мы отменяем спортивные мероприятия, школу, работу офисов и так далее. То, что нам действительно нужно отменить, это 2020 год! Черт возьми, это были тяжелые три месяца. Да хранит вас господь, и берегите себя», — отреагировал в твиттере Леброн Джеймс, двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и трехкратный чемпион НБА.



«Гобер заразился... Дело вышло из-под контроля», — написал австралийский теннисист Ник Кириос (40-я ракетка мира).

Днем ранее об приостановке объявили боссы футбольного чемпионата Италии по футболу, где ситуация уже давно критическая. Сначала там приняли решение о проведении матчей без зрителей. Потом УЕФА отменила матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием местных команд: «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе». А в минувшую среду руководство итальянской лиги и вовсе объявило о приостановке турнира до улучшения ситуации. После новости о том, что у защитника «Ювентуса» Даниэля Ругани обнаружили заразу, его знаменитый одноклубник Криштиану Роналду решил временно остаться в Португалии, куда он приезжал на день рождения сестры. Местные СМИ подсчитали, что из-за вируса итальянские клубы уже потеряли минимум 38 млн евро — доходы от продаж билетов и бонусы за участие в еврокубках.

Вскоре отменили чемпионат мира по фигурному катанию, где Россия впервые за долгое время могла побороться за золото во всех четырех видах.



«Коронавирус — полнейшая чушь! От обычного гриппа, туберкулеза больше людей умирает. Такое развели», — прокомментировал отмену чемпионата мира олимпийский чемпион Алексей Ягудин у себя в инстаграме.

«Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU (Международный союз конькобежцев. — Ред.) совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года», — написала в инстаграме заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Также отменили чемпионат Испании и, скорее всего, в ближайшие дни отменят футбольные Лигу чемпионов и Лигу Европы, все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA (мужская и женская ассоциации), чемпионат НХЛ, чемпионат мира по хоккею, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и десятки спортивных событий по всему миру меньшего масштаба.

Как дела в России?

Россия, долгое время бывшая островком спокойствия в бушующем коронавирусном море, все-таки пала. На сегодняшний день официально объявлено о 28 случаях заболевания. О полной отмене турниров пока речи не идет, за одним исключением: чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен с весны на осень. В остальных случаях пока речь идет только об ограничении количества зрителей.



Московские власти накануне выпустили приказ об ограничении посещения массовых мероприятий до пяти тысяч человек, включая участников и обслуживающий персонал. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу» подсчитал, что решение столичных властей обойдется его команде в 60 млн рублей.

«Очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделенными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьевки», — заявил Бабаев.

Ограничение посещаемости в Москве приводит порой к абсурдным ситуациям. Например, организаторы боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов из-за этого подняли цены на билеты в два раза.

По европейскому пути пошли и в других российских городах. Турнир претендентов на мировую корону по шахматам в Екатеринбурге 17 марта пройдет без зрителей. А в Татарстане и вовсе всерьез думают об отмене всех спортивных мероприятий, включая матчи чемпионата России по футболу с участием «Рубина» и плей-офф КХЛ с участием «Ак Барса».



Петербургские власти пока никаких заявлений по этому поводу не делали. Футбольный клуб «Зенит» тоже взял паузу на размышление.

А как же Олимпиада и Евро-2020?

Организаторы двух крупнейших международных турниров в 2020 году пока держатся, но есть ощущение, что и они скоро сдадутся. Представители УЕФА неоднократно за последний месяц повторяли, что турнир пройдет в запланированные сроки. Свое мнение они не изменили ни после объявления Всемирной организации здравоохранения о пандемии, ни после решения НБА о приостановке чемпионата. И это при том, что турнир должен пройти в 11 странах Европы, в том числе в Италии, и сборные будут курсировать между ними на протяжении месяца. Более того, матчи не планируют закрывать для болельщиков.

«На основании рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения УЕФА полагает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов. В настоящий момент турнир отменять не намерены и хотят провести его с болельщиками на трибунах. В связи с этим представители футбольного органа связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся», — говорилось в сообщении The Associated Press, выпущенном накануне.

