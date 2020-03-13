Президент Бразилии в Facebook сообщает, что тест на Covid-19 у него отрицательный. Пост появился после того, как Трамп решил сделать заявление

Спустя несколько часов после сообщения бразильских СМИ, что первый же тест на коронавирус у президента Бразилии Болсонару оказался положительным, он решил опровергнуть эту информацию. Но почему-то в соцсетях.



Около 18.30 мск на его странице в Facebook появилось два сообщения. Первым сообщалось, что тест на коронавирус оказался отрицательным. Вторым он призывал не верить фейк-ньюс.

