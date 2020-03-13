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13.03.2020 19:15
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Президент Бразилии в Facebook сообщает, что тест на Covid-19 у него отрицательный. Пост появился после того, как Трамп решил сделать заявление

Спустя несколько часов после сообщения бразильских СМИ, что первый же тест на коронавирус у президента Бразилии Болсонару оказался положительным, он решил опровергнуть эту информацию. Но почему-то в соцсетях.

Около 18.30 мск на его странице в Facebook появилось два сообщения. Первым сообщалось, что тест на коронавирус оказался отрицательным. Вторым он призывал не верить фейк-ньюс.

По стечению обстоятельств за полчаса до этого президент США, с которым Болсонару встречался неделю назад, заявил, что в 22.00 мск он созывает чрезвычайный брифинг по поводу коронавируса.

Отметим, что положительный тест на новую инфекцию пресс-секретаря Болсонару, который также присутствовал на встрече президентов, пока никто не опровергал.

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