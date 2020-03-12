У Трампа за спиной стоял заразившийся коронавирусом бразильский чиновник. Но президента США это «не касается»

У директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщает 12 марта Associated Press, об этом стало известно спустя всего несколько дней после того, как чиновник принимал участие в мероприятиях с президентом США.



Вайнгартен 7 марта вместе со своим начальником посещал резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго — он стоял позади двух президентов во время их выступления. Сам Трамп уже заявил, что его это «не касается». В Белом доме подчеркнули, что президент почти не контактировал с заболевшим бразильцем, так что дополнительные проверки на коронавирус не требуются.

