У президента Бразилии нашли коронавирус
Первые анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус нового типа дали положительный результат. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает издание Jornal O Dia.
URGENTE— Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020
O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA
Официального подтверждения этой информации на настоящий момент нет.
Болсонару накануне сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, о заболевании новым коронавирусом сообщил глава МВД Австралии, а накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию после того, как новый коронавирус заподозрили у его супруги. Инфекция позже подтвердилась