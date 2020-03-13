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13.03.2020 17:51
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У президента Бразилии нашли коронавирус

Первые анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус нового типа дали положительный результат. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает издание Jornal O Dia.

Официального подтверждения этой информации на настоящий момент нет.

Болсонару накануне сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, о заболевании новым коронавирусом сообщил глава МВД Австралии, а накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию после того, как новый коронавирус заподозрили у его супруги. Инфекция позже подтвердилась

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Комментарии (3)

Kassbar
все идем кашлять у кремя или в сочи или где там обычно солнцеликий околачивается
bessalamuchus
ну вот, хоть одна оптимистическая новость... значит и у нас есть надежда... все под богом ходим, даже и до внесения его в конституцию.
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