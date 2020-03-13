У президента Бразилии нашли коронавирус

Первые анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус нового типа дали положительный результат. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает издание Jornal O Dia.

Официального подтверждения этой информации на настоящий момент нет.



Болсонару накануне сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.



Напомним, что в пятницу, 13 марта, о заболевании новым коронавирусом сообщил глава МВД Австралии, а накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию после того, как новый коронавирус заподозрили у его супруги. Инфекция позже подтвердилась