Министр внутренних дел Австралии слёг с коронавирусом
Питтер Даттон, глава МВД Австралии, в пятницу, 13 марта, подтвердил в Тwitter, что заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).
March 13, 2020
«Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал австралийский чиновник. Дисциплинированный Даттон немедленно связался с департаментом здравоохранения австралийского штата Квинсленд и сдал анализы на COVID-19, которые оказались положительными. Даттон добавляет, что пока чувствует себя хорошо и будет предоставлять обновленную информацию о своей болезни «в должном порядке».
Напомним, накануне представитель власти другой бывшей британской колонии также повёл себя предусмотрительно в отношении опасной болезни. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил посидеть в карантине после того, как у его супруги Софи заподозрили коронавирус.