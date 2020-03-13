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13.03.2020 11:25
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Министр внутренних дел Австралии слёг с коронавирусом

Питтер Даттон, глава МВД Австралии, в пятницу, 13 марта, подтвердил в Тwitter, что заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).

«Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал австралийский чиновник. Дисциплинированный Даттон немедленно связался с департаментом здравоохранения австралийского штата Квинсленд и сдал анализы на COVID-19, которые оказались положительными. Даттон добавляет, что пока чувствует себя хорошо и будет предоставлять обновленную информацию о своей болезни «в должном порядке».

Напомним, накануне представитель власти другой бывшей британской колонии также повёл себя предусмотрительно в отношении опасной болезни. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил посидеть в карантине после того, как у его супруги Софи заподозрили коронавирус.

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Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
сегодня был у терапевтва. диагноз ОРВИ и досвидания. Какие анализы на короновирус? ОРВИ и идите лечитесь!
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