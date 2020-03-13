Из-за намерения саудитов увеличить добычу стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила почти в 10 раз

Из-за планов производителей нефти увеличить добычу тарифы на фрахт нефтяных танкеров с конца прошлой недели увеличились почти в 10 раз. Об этом 13 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров.



Если в прошлую пятницу цена фрахта сверхкрупных танкеров составляла около $33 000, то теперь она начинается от $200 000 — $300 000 в день.

Источники издания сообщили, что саудовские судовые компании — главным образом National Shipping Co., известная как Bahri, — зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель. Сейчас ведутся переговоры о резервировании еще 18 таких судов.