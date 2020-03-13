Из-за намерения саудитов увеличить добычу стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила почти в 10 раз
Из-за планов производителей нефти увеличить добычу тарифы на фрахт нефтяных танкеров с конца прошлой недели увеличились почти в 10 раз. Об этом 13 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров.
Если в прошлую пятницу цена фрахта сверхкрупных танкеров составляла около $33 000, то теперь она начинается от $200 000 — $300 000 в день.
Источники издания сообщили, что саудовские судовые компании — главным образом National Shipping Co., известная как Bahri, — зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель. Сейчас ведутся переговоры о резервировании еще 18 таких судов.
По мнению экспертов, из-за наращивания добычи в Саудовской Аравии может появиться спрос еще примерно на 60 танкеров класса VLCC. Таким образом саудовцы готовятся наводнить рынок дешевой нефтью. Напомним, Саудовская Аравия решила увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Эр-Рияд надеется вытеснить российскую нефть марки Urals с мировых рынков после срыва сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.