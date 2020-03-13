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13.03.2020 13:34
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Из-за намерения саудитов увеличить добычу стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила почти в 10 раз

Из-за планов производителей нефти увеличить добычу тарифы на фрахт нефтяных танкеров с конца прошлой недели увеличились почти в 10 раз. Об этом 13 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров.

Если в прошлую пятницу цена фрахта сверхкрупных танкеров составляла около $33 000, то теперь она начинается от $200 000 — $300 000 в день.

Источники издания сообщили, что саудовские судовые компании — главным образом National Shipping Co., известная как Bahri, — зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель. Сейчас ведутся переговоры о резервировании еще 18 таких судов.

По мнению экспертов, из-за наращивания добычи в Саудовской Аравии может появиться спрос еще примерно на 60 танкеров класса VLCC. Таким образом саудовцы готовятся наводнить рынок дешевой нефтью. Напомним, Саудовская Аравия решила увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Эр-Рияд надеется вытеснить российскую нефть марки Urals с мировых рынков после срыва сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.

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Комментарии (4)

idiot
Дельфинов "трактористов" еще не замечено?
dedmoroz_5e4d8827384c2
пусть-пусть, сауды бесплатно подольше попашут, за фрахт и за премию-скидку для хозяина дяди Сэма))
PROM
продайте хуситам пару советских торпед с хранения... и арабы по другому начнут пальцы гнуть
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