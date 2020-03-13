Каршеринговые войны: пожар на парковке у Castorama оказался поджогом
Два «Фольксвагена Поло», сгоревшие ночью 12 марта на парковке у дома 16, корпус 2, по Дальневосточному проспекту, оказались каршеринговыми. Видео показало, что огонь возник не сам по себе.
Как сообщает 13 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, возгорание двух каршеринговых иномарок на парковке в Невском районе стало уголовным делом по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».
После того, как в 4 утра четверга МЧС потушило двух «немцев» на парковке у гипермаркета товаров для дома, https://www.fontanka.ru/2020/03/12/69026545/, полиция ознакомилась с видео. Выяснилось, что машины загорелись в результате поджога.
По данным «Фонтанки», к машинам, на которых есть наклейки с надписью «Яндекс.Драйв», припаркованным на ночь, подходит неизвестный, что-то в них бросает. После чего легковушки начинают гореть, а мужчина уходит в сторону улицы Подвойского.
В ГУ отмечают, что полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
В пресс-службе «Яндекса» «Фонтанке» сообщили, что, по их данным, никаких инцидентов по данному адресу в Петербурге не зафиксировано.