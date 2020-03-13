Каршеринговые войны: пожар на парковке у Castorama оказался поджогом

Два «Фольксвагена Поло», сгоревшие ночью 12 марта на парковке у дома 16, корпус 2, по Дальневосточному проспекту, оказались каршеринговыми. Видео показало, что огонь возник не сам по себе.



Как сообщает 13 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, возгорание двух каршеринговых иномарок на парковке в Невском районе стало уголовным делом по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».



После того, как в 4 утра четверга МЧС потушило двух «немцев» на парковке у гипермаркета товаров для дома, https://www.fontanka.ru/2020/03/12/69026545/, полиция ознакомилась с видео. Выяснилось, что машины загорелись в результате поджога.

