FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 11:41
6
Печать

Каршеринговые войны: пожар на парковке у Castorama оказался поджогом

Два «Фольксвагена Поло», сгоревшие ночью 12 марта на парковке у дома 16, корпус 2, по Дальневосточному проспекту, оказались каршеринговыми. Видео показало, что огонь возник не сам по себе.

Как сообщает 13 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, возгорание двух каршеринговых иномарок на парковке в Невском районе стало уголовным делом по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

После того, как в 4 утра четверга МЧС потушило двух «немцев» на парковке у гипермаркета товаров для дома, https://www.fontanka.ru/2020/03/12/69026545/, полиция ознакомилась с видео. Выяснилось, что машины загорелись в результате поджога.

По данным «Фонтанки», к машинам, на которых есть наклейки с надписью «Яндекс.Драйв», припаркованным на ночь, подходит неизвестный, что-то в них бросает. После чего легковушки начинают гореть, а мужчина уходит в сторону улицы Подвойского.

В ГУ отмечают, что полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

В пресс-службе «Яндекса» «Фонтанке» сообщили, что, по их данным, никаких инцидентов по данному адресу в Петербурге не зафиксировано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

PROM
как обычно, яндекс ничего не знает
lexus
Каршеринг, это хоть какое-то развитие, улучшение среды обитания. Надеюсь они победят эту битву.
Borze
Это не каршеринговые войны, а война за парковку.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний