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12.03.2020 08:15
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У Castorama на юге Петербурга сгорели два «немца»

Пожар под утро 12 марта тушили в невском районе сотрудники МЧС. На парковке у гипермаркета сети товаров для дома горели машины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании на Дальневосточном проспекте, 16, корпус 2, поступило в пожарную охрану в 04:01.

«Два автомобиля марки «Фольксваген» выгорели по всей площади», - сообщает ведомство.

В 04:39 силами двух единиц техники и 10 человек пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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