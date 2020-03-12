У Castorama на юге Петербурга сгорели два «немца»
Пожар под утро 12 марта тушили в невском районе сотрудники МЧС. На парковке у гипермаркета сети товаров для дома горели машины.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании на Дальневосточном проспекте, 16, корпус 2, поступило в пожарную охрану в 04:01.
«Два автомобиля марки «Фольксваген» выгорели по всей площади», - сообщает ведомство.
В 04:39 силами двух единиц техники и 10 человек пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали.