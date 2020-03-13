Денис Минкин назначен и. о. гендиректора «Горэлектротранса»

Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» с 13 марта назначен Денис Минкин. Перед этим он стал замдиректора предприятия по развитию.
Информация о назначении Минкина содержится на сайте предприятия. «Василий Остряков, возглавлявший СПб ГУП «Горэлектротранс» с 2012 года, продолжит работу в транспортной отрасли», — говорится в сообщении.
Накануне «Фонтанка» рассказала о назначении Минкина заместителем директора и предположила, что ГЭТ он возглавит до конца недели. Подробнее о контексте смены руководства «Горэлектротранса» читайте в материале «Фонтанки».
Денису Минкину 54 года, он родился в Ленинграде. В 1982 году окончил ленинградскую среднюю физико-математическую школу № 393, после чего поступил в ЛЭТИ. После окончания вуза с 1988 по 1993 год трудился в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ. С 1993 по 2003 год он в качестве гендиректора возглавлял группу компаний «Девиз», где занимался операциями на рынке ценных бумаг, был членом комиссии по ценным бумагам правительства Санкт-Петербурга. С 2003 по 2005 год его местом работы стало ЗАО «Нева Табак», а в 2006 году перебрался в вышеупомянутую фирму «Музей», где проработал до 2013 года. Параллельно с этим с 2008 года он трудится профессором Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В 2015 году Минкин возглавил Петербургский институт ядерной физики, а к ноябрю 2017 года стал директором Курчатовского института. Год спустя он покинул эту структуру.