Денис Минкин назначен и. о. гендиректора «Горэлектротранса»

Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» с 13 марта назначен Денис Минкин. Перед этим он стал замдиректора предприятия по развитию.



Информация о назначении Минкина содержится на сайте предприятия. «Василий Остряков, возглавлявший СПб ГУП «Горэлектротранс» с 2012 года, продолжит работу в транспортной отрасли», — говорится в сообщении.

Накануне «Фонтанка» рассказала о назначении Минкина заместителем директора и предположила, что ГЭТ он возглавит до конца недели. Подробнее о контексте смены руководства «Горэлектротранса» читайте в материале «Фонтанки».