Денис Минкин назначен заместителем директора «Горэлектротранса». Решающий карьерный шаг ожидается в пятницу
Денис Минкин назначен заместителем директора «Горэлектротранса» по развитию. И.о. гендиректора он должен стать в пятницу, а вскоре избавится от этой приставки.
О назначении Минкина «Фонтанке» 12 марта сообщили источники, близкие к предприятию. Ранее «Фонтанка» писала о том, что именно он должен возглавить предприятие после того, как должность гендиректора покинет Василий Остряков. Предположительно уже 13 марта Остряков может уйти в отпуск с последующим увольнением, и исполняющим обязанности директора — а потом и директором — станет Минкин.
О том, в каком контексте происходит смена руководства ГЭТ, читайте в материалах «Фонтанки». Накануне суд начал рассмотрение дела о крупном мошенничестве, в котором обвиняется бывший заместитель гендиректора ГЭТ Андрей Ростокин.
Денису Минкину 54 года, он родился в Ленинграде. В 1982 году окончил ленинградскую среднюю физико-математическую школу № 393, после чего поступил в ЛЭТИ. После окончания вуза с 1988 по 1993 год трудился в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ. С 1993 по 2003 год он в качестве гендиректора возглавлял группу компаний «Девиз», где занимался операциями на рынке ценных бумаг, был членом комиссии по ценным бумагам Правительства Санкт-Петербурга. С 2003 по 2005 год его местом работы стало ЗАО «Нева Табак», а в 2006 году перебрался в вышеупомянутую фирму «Музей», где проработал до 2013 года. Параллельно с этим с 2008 года он трудится профессором Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В 2015 году Минкин возглавил Петербургский институт ядерной физики, а к ноябрю 2017 года стал директором Курчатовского института. Год спустя он покинул эту структуру.