Денис Минкин назначен заместителем директора «Горэлектротранса». Решающий карьерный шаг ожидается в пятницу

Денис Минкин назначен заместителем директора «Горэлектротранса» по развитию. И.о. гендиректора он должен стать в пятницу, а вскоре избавится от этой приставки.

О назначении Минкина «Фонтанке» 12 марта сообщили источники, близкие к предприятию. Ранее «Фонтанка» писала о том, что именно он должен возглавить предприятие после того, как должность гендиректора покинет Василий Остряков. Предположительно уже 13 марта Остряков может уйти в отпуск с последующим увольнением, и исполняющим обязанности директора — а потом и директором — станет Минкин.