Россия закрывает границу для итальянцев из-за коронавируса

Россия из-за коронавируса перестанет пропускать через границу граждан Италии с пятницы. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 12 марта.
Въехать в страну не смогут ни студенты, ни сотрудники компаний, ни туристы. Росавиации поручено довести эту информацию до авиакомпаний.
Ранее между двумя странами было ограничено воздушное сообщение. Регулярные рейсы с завтрашнего дня отменяются также в Германию, Францию и Испанию.
Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с заболеваемостью в мире пандемией. Что теперь делать, «Фонтанка» объясняла в карточках. Также мы выяснили, в каких странах пока безопасно отдыхать.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.