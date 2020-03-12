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12.03.2020 19:29
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Россия закрывает границу для итальянцев из-за коронавируса

Россия из-за коронавируса перестанет пропускать через границу граждан Италии с пятницы. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 12 марта.

Въехать в страну не смогут ни студенты, ни сотрудники компаний, ни туристы. Росавиации поручено довести эту информацию до авиакомпаний.

Ранее между двумя странами было ограничено воздушное сообщение. Регулярные рейсы с завтрашнего дня отменяются также в Германию, Францию и Испанию.

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с заболеваемостью в мире пандемией. Что теперь делать, «Фонтанка» объясняла в карточках. Также мы выяснили, в каких странах пока безопасно отдыхать.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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