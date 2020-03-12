Россия закрывает границу для итальянцев из-за коронавируса

Россия из-за коронавируса перестанет пропускать через границу граждан Италии с пятницы. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 12 марта.

Въехать в страну не смогут ни студенты, ни сотрудники компаний, ни туристы. Росавиации поручено довести эту информацию до авиакомпаний.

Ранее между двумя странами было ограничено воздушное сообщение. Регулярные рейсы с завтрашнего дня отменяются также в Германию, Францию и Испанию.

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с заболеваемостью в мире пандемией. Что теперь делать, «Фонтанка» объясняла в карточках. Также мы выяснили, в каких странах пока безопасно отдыхать.