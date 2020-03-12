За Терешкову вступился Кадыров. Соотечественники требуют лишить её звания почётного гражданина города
Глава Чеченской Республики вступился за депутата Валентину Терешкову, предложившую обнулить президентский срок Путина. Свои слова поддержки он опубликовал в соцсетях 12 марта.
Рамзан Кадыров назвал 83-летнюю женщину-космонавта «трезвым политиком, сильной личностью и уважаемым в обществе человеком». Он уверен, что ненависть к ней разжигают те, кого мало волнует судьба России.
«Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке «смирно». Не вышло! Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет!» — написал глава Чечни.
Кадыров также добавил, что Путин спас Россию от развала, а теперь перед ним стоят сложные задачи, от решения которых будет зависеть будущее страны. В завершение своего сообщения он ещё раз выразил поддержку Терешковой, отметив, что она «поступила абсолютно правильно, озвучив мысли народа России».
Тем временем на сайте Change.org появилась петиция от жителей города Тутаева Ярославской области, где родилась депутат. Инициаторы обратились к администрации с просьбой лишить Терешкову звания «Почётный гражданин» города.
«Мы считаем, что поступки Терешковой В. В. недопустимы для уважаемого человека, которому недавно исполнилось 83 года», — пишут авторы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против травли депутата, назвал Путина «главным преимуществом» и призвал его защитить.
10 марта, во время второго чтения президентского законопроекта, депутат Терешкова предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». После выступления в Госдуме Владимира Путина лично депутаты поправку поддержали. Совет Федерации на заседании одобрил закон о поправке.