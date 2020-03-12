За Терешкову вступился Кадыров. Соотечественники требуют лишить её звания почётного гражданина города

Глава Чеченской Республики вступился за депутата Валентину Терешкову, предложившую обнулить президентский срок Путина. Свои слова поддержки он опубликовал в соцсетях 12 марта.



Рамзан Кадыров назвал 83-летнюю женщину-космонавта «трезвым политиком, сильной личностью и уважаемым в обществе человеком». Он уверен, что ненависть к ней разжигают те, кого мало волнует судьба России.



«Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке «смирно». Не вышло! Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет!» — написал глава Чечни.

