Вячеслав Володин: «Наше преимущество — Путин, и мы должны его защитить»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 12 марта на пленарном заседании о травле Валентины Терешковой, которая «внесла в Конституцию поправку, призванную сделать Россию сильнее».
Он отметил, что другими государствами президент РФ воспринимается как эффективный правитель, поэтому порцию критики получила женщина-депутат.
«Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой», — сказал он, дополнив, что после принятия поправки началась «оголтелая кампания против неё и её семьи».
«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил Володин.
Ранее Терешкова ответила критикам поправки, назвав их «людьми, которые не любят свою страну».
Во вторник, 10 марта, во время второго чтения президентского законопроекта депутат Терешкова предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». После выступления в Госдуме Владимира Путина лично депутаты поправку поддержали. Совет Федерации на заседании одобрил закон о поправке.