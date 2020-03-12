Вячеслав Володин: «Наше преимущество — Путин, и мы должны его защитить»

«Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой», — сказал он, дополнив, что после принятия поправки началась «оголтелая кампания против неё и её семьи».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 12 марта на пленарном заседании о травле Валентины Терешковой, которая «внесла в Конституцию поправку, призванную сделать Россию сильнее».

«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил Володин.



Ранее Терешкова ответила критикам поправки, назвав их «людьми, которые не любят свою страну».

