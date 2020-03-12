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12.03.2020 14:24
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Вячеслав Володин: «Наше преимущество — Путин, и мы должны его защитить»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 12 марта на пленарном заседании о травле Валентины Терешковой, которая «внесла в Конституцию поправку, призванную сделать Россию сильнее».

Он отметил, что другими государствами президент РФ воспринимается как эффективный правитель, поэтому порцию критики получила женщина-депутат.

«Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой», — сказал он, дополнив, что после принятия поправки началась «оголтелая кампания против неё и её семьи».

«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил Володин.

Ранее Терешкова ответила критикам поправки, назвав их «людьми, которые не любят свою страну».

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения президентского законопроекта депутат Терешкова предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». После выступления в Госдуме Владимира Путина лично депутаты поправку поддержали. Совет Федерации на заседании одобрил закон о поправке.

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Комментарии (17)

sha_5e4d8c662c249
Голосовать обязательно. Это не страшно. Как подсчитают, конечно, важно. Говаривал такое Наполеон III, было дело. Потом может быть страшно, но тут уж пусть каждый сам решает.
256484401
Мерзло и пошло когда в нашей любимой стране, родине любыми путями пытыется удержаться у власти и править один человек. И все властные институты работают на исполнение этой задачи. И инициатива от уважаемой женщины будет и 2 палаты всё инициативы поддержат и Конституционный суд и голосование пройдет по сценарию. И будет самый самый самый опять гарантом себе, своей родни и друзей олигархов оплотом. И полиция и Росгвардия и другие ветви власти они же на работе, им тоже надо семьи кормить, они (утрирую) порядок наведут и не согласных осудят. Надоело быть рабом, нищим, где постоянно закручивают гайки по сценарию
экономической,политической,социальной свободы в богатой стране для "Своих ".
***_555
Верните пенсионный возраст и закрепите его в Конституции. Запретите заморозку пенсионных накоплений.
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