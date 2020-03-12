Депутата Госдумы отправили на карантин. Он был на заседании, куда приезжал Путин

Пропуск парламентария решили аннулировать, а всех его помощников также отправить на карантин. Володин также попросил «самоизолироваться» ряд депутатов, в котором сидел Катасонов, парламентариев, которые занимают кресла в соседних рядах, и всех, кто контактировал с Катасоновым.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта отправил на коронавирусный карантин депутата ЛДПР Сергея Катасонова из-за поездки во Францию. Парламентарий присутствовал на втором чтении по поправкам в Конституцию, которое посетил Владимир Путин. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

На возвращение депутата из Франции обратил внимание лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я призывал всю страну быть осторожнее в связи с пандемией коронавируса. И буквально через час мы получили информацию из аэропорта Шереметьево, от санитарных пограничных служб. Они увидели в зале заседания депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней и в понедельник вернулся. Самолет был принят там, где терминал для опасных направлений, там, где в странах уже режим введен карантинный. Ему было сказано: две недели сидеть дома, никуда не выходить. Он появился здесь: вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции», — заявил политик с трибуны.

Он назвал поведение Катасонова «отвратительным» и предложил «наказать поучительно» — принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы «вся страна знала», что Госдума «не собирается прикрывать тех, кто, таким образом, может быть источником настоящей эпидемии».

Володин отметил ответственную позицию лидера фракции ЛДПР и уточнил, что, в случае если сам Жириновский контактировал с коллегой по фракции, временно покинуть Думу придется и ему.