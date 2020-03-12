Грета Тунберг больше не прогуливает школу по пятницам из-за коронавируса

В цифровой протест предлагает перейти экологическая активистка из-за эпидемии коронавируса. По пятницам она не будет прогуливать уроки, а предлагает сделать селфи с соответствующим хэштегом.



Как сообщает шведская газета Expressen 11 марта, в своих соцсетях подросток призывает последователей по всему миру избегать общественных мест и массовых сборищ из-за советов экспертов.



«Мы, молодежь, меньше всех страдаем от последствий коронавируса, но важно проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим», — заявила шведская экоактивистка.

