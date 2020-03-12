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12.03.2020 12:40
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Грета Тунберг больше не прогуливает школу по пятницам из-за коронавируса

В цифровой протест предлагает перейти экологическая активистка из-за эпидемии коронавируса. По пятницам она не будет прогуливать уроки, а предлагает сделать селфи с соответствующим хэштегом.

Как сообщает шведская газета Expressen 11 марта, в своих соцсетях подросток призывает последователей по всему миру избегать общественных мест и массовых сборищ из-за советов экспертов.

«Мы, молодежь, меньше всех страдаем от последствий коронавируса, но важно проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим», — заявила шведская экоактивистка.

В начале этой недели Тунберг отменила пятничную забастовку, которую проводит еженедельно с августа 2018 года, «по семейным обстоятельствам». Затем активистка сделала заявление в Instagram о приостановке акций на ближайшие недели — из-за риска заражения, связанного со вспышкой коронавируса.

Климатическое движение, по мнению юной активистки, должно теперь найти новые пути для повышения осведомленности об экологическом кризисе.

Она предлагает использовать цифровой вариант пятничной забастовки: сфотографировать себя и выложить в соцсети, используя хэштег #ClimateStrikeOnline.

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Комментарии (2)

White Elk
Шл это? "из-за риска заражения, связанного со вспышкой коронации"
260642471
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