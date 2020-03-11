«Аэрофлот» отказал в компенсации за гибель двух кошек. Владельцу заплатят только за помятые переноски

«Аэрофлот» готов заплатить только за разбитые переноски, но не за смерть кошек. Об этом говорится в ответе компании хозяину животных Максиму Чумаченко, сообщает телеканал «360» 11 марта.



«При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек. В этой связи, по результатам рассмотрения предъявленных в Вашей претензии требований, ПАО „Аэрофлот“ принято решение об их частичном удовлетворении в размере заявленной Вами стоимости поврежденного контейнера в сумме 3000 рублей 00 копеек. Кроме того, на основании статьи 796 Гражданского кодекса России Вам будет возвращена стоимость услуги по перевозке сверхнормативного багажа в отношении поврежденного контейнера в соответствии с применимым тарифом в сумме 75 долларов США», — указано в ответе. В компании добавили, что какие-либо основания для компенсации морального вреда отсутствуют.

