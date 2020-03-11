«Аэрофлот» отказал в компенсации за гибель двух кошек. Владельцу заплатят только за помятые переноски
«Аэрофлот» готов заплатить только за разбитые переноски, но не за смерть кошек. Об этом говорится в ответе компании хозяину животных Максиму Чумаченко, сообщает телеканал «360» 11 марта.
«При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек. В этой связи, по результатам рассмотрения предъявленных в Вашей претензии требований, ПАО „Аэрофлот“ принято решение об их частичном удовлетворении в размере заявленной Вами стоимости поврежденного контейнера в сумме 3000 рублей 00 копеек. Кроме того, на основании статьи 796 Гражданского кодекса России Вам будет возвращена стоимость услуги по перевозке сверхнормативного багажа в отношении поврежденного контейнера в соответствии с применимым тарифом в сумме 75 долларов США», — указано в ответе. В компании добавили, что какие-либо основания для компенсации морального вреда отсутствуют.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Чумаченко не первый раз теряет животных при перевозке, в Интернете хранится немало негативных отзывов в его адрес. В доказательство своих слов о гибели кошек с рейса «Нью-Йорк — Москва» он предоставил документ из болгарской ветеринарной клиники. Кошки якобы умерли от повреждений внутренних органов, хотя внешне обе были целы и улетели со своим сопровождающим в Софию. Чумаченко ранее публиковал фотографии разбитых переносок. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но перевозчик кошек утверждал, что прокуратура «отказной материал не приняла».