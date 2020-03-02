Владельцу умерших в самолете кошек отказали в возбуждении уголовного дела из-за ветра

Управление на транспорте МВД России по ЦФУ отказалось возбуждать уголовное дело после смерти двух кошек на борту рейса из Нью-Йорка в Москву. Виновным признали ветер.



Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на хозяина погибших кошек Максима Чумаченко. По его словам, в транспортной полиции сделали выводы, что переноски получили «незначительные повреждения из-за ветра». При этом Чумаченко добавил, что сотрудник, который занимался его делом, якобы не мог с ним связаться. «Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены», — цитирует его издание.