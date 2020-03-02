FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 15:15
1
Печать

Владельцу умерших в самолете кошек отказали в возбуждении уголовного дела из-за ветра

Управление на транспорте МВД России по ЦФУ отказалось возбуждать уголовное дело после смерти двух кошек на борту рейса из Нью-Йорка в Москву. Виновным признали ветер.

Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на хозяина погибших кошек Максима Чумаченко. По его словам, в транспортной полиции сделали выводы, что переноски получили «незначительные повреждения из-за ветра». При этом Чумаченко добавил, что сотрудник, который занимался его делом, якобы не мог с ним связаться. «Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены», — цитирует его издание.

Останавливаться на этом Чумаченко не собирается, он готовит обращение в прокуратуру.

Владелец кошек перевозил их 22 января рейсом «Аэрофлота». В Шереметьево он должен был пересесть на рейс в Софию, но обнаружил, что две из трех переносок сломаны. Ему разрешили взять зверей на борт, одна из кошек породы американский колор-пойнт умерла в самолете, вторая скончалась на столе у ветеринара. Третья получила обморожение, но в целом оказалась в порядке. Чумаченко сообщал, что животные умерли из-за внутреннего кровоизлияния.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

maarks1909
Аэрофлот - достойный наследник своего прошлого из СССР, никогда ничего не признает. Уже и КПСС нет давно он частным лицам принадлежит, но никогда ничего всегда прав. Постоянство завидное - знак тупости.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний