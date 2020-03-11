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11.03.2020 18:05
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В Выборгском районе не состоится вечер при свечах: электроснабжение восстановлено

Жители Выборгского района Петербурга могут не беспокоиться о том, что 11 марта после рабочего дня их ждёт темнота в квартирах.

Как сообщили в «Ленэнерго», в 17:49 электричество вернулось в четырнадцать зданий, на которых отразился сбой на оборудовании компании. При этом большинству из них пришлось посидеть в сумерках меньше получаса — по данным пресс-службы, на резерв оперативно перевели восемь домов. К остальным свет возвращался несколько дольше.

Читатели пожаловались «Фонтанке» на перебои со светом на Тобольской и в окрестностях ближе к пяти часам вечера. Без электричества, в частности, остался Фонд капремонта, который располагается в бизнес-центре на Тобольской улице, 6.

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