Часть домов на севере Петербурга осталась без света. В Фонде капремонта замерла работа
Перебои с электроснабжением переживают в Выборгском районе Петербурга вечером 11 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.
По их словам, около пяти вечера в квартирах на Тобольской наступили сумерки, погасли окна соседних домов. В «Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.
В зону отключения попали 14 зданий, в том числе Фонд капремонта, расположенный на Тобольской, 6. По домам сотрудников не распустили — впрочем, долго ждать возвращения электричества им не придётся, обещают в компании.
«Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и незамедлительно приступили к работам. Диспетчеры компании организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения», — ответили в «Ленэнерго», отметив, что уже перевели на резерв половину зданий.