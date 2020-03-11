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11.03.2020 17:22
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Часть домов на севере Петербурга осталась без света. В Фонде капремонта замерла работа

Перебои с электроснабжением переживают в Выборгском районе Петербурга вечером 11 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По их словам, около пяти вечера в квартирах на Тобольской наступили сумерки, погасли окна соседних домов. В «Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Фото: читатель "Фонтанки"

В зону отключения попали 14 зданий, в том числе Фонд капремонта, расположенный на Тобольской, 6. По домам сотрудников не распустили — впрочем, долго ждать возвращения электричества им не придётся, обещают в компании.

«Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и незамедлительно приступили к работам. Диспетчеры компании организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения», — ответили в «Ленэнерго», отметив, что уже перевели на резерв половину зданий.

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Комментарии (2)

adm
От Лесного до Пироговской набережной, и от Смолячкова до Гельсингфорсской, во всех зданиях и БЦ, на всех предприятиях, не было света час. Это во-первых. Во-вторых, сегодня за день это четвертое отключение. Причем отключение прошло и по основным и по резервным вводам. Четырнадцать зданий. Восемь домов. Ну, ну... Ха, ха...
Cashmare
Кто-то явно врёт про 14 зданий. На пироговской набережной света не было, а до тобольской все-таки не так близко
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