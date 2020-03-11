Судью Хахалеву, на празднике у которой пел Кобзон, заподозрили в дисциплинарном проступке. Она завышала явку на работу

Совет судей России нашёл признаки дисциплинарного проступка в работе судьи из Краснодара Елены Хахалевой. Об этом 11 марта сообщили в организации.



Как поясняет «Коммерсант», в табеле, где фиксировалась информация о деятельности Хахалевой, рабочими днями отмечались даже те, когда она не появлялась в суде.

Специалист получила известность в 2017 году, после того как на свадьбе её дочери выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. По примерным подсчётам, такое празднество должно было обойтись семье примерно в два миллиона долларов. Вскоре появилась информация о якобы поддельном дипломе Тбилисского государственного университета и возможных связях судьи с преступным миром — в частности, с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, также известным как Пецо. Хахалеву без объяснения причин исключили из президиума Краснодарского краевого суда.