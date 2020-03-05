Скандальная судья Хахалева пожаловалась на информационную травлю Путину. На свадьбе ее дочери выступали Басков, Кобзон и Меладзе

Текст сообщения, адресованного главе государства, опубликовал 5 марта «Коммерсантъ». Хахалева заявляет, что в отношении неё организована информационная травля через коррумпированные каналы СМИ. Обидчиком якобы выступает некая бизнес-структура, которая добивается того, чтобы судью убрали с должности, на которую она была назначена в 2000 году.

Судья из Краснодара Елена Хахалева обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Три года назад она стала героиней местных и федеральных СМИ. Поводом стала свадьба её дочери, которая, по оценкам экспертов, обошлась семье в пару миллионов долларов.

Представительница правосудия попросила разобраться в её ситуации, а также обратила внимание президента на отсутствие инструментов и механизмов, которые могли бы защитить таких, как она, от подобных атак. По мнению судьи, особенную опасность представляют интернет-СМИ, telegram-каналы и сайты, не зарегистрированные на территории России.



«Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!» — эмоционально восклицает Хахалева.



Напомним, в 2017 году судья стала героиней новостных сюжетов после появления информации о многомиллионной свадьбе её дочери, на которой гостей развлекали звезды российской поп-эстрады Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон и Николай Басков. Позже появились и другие сообщения, в которых заявлялось о её связях с криминальным миром, наличии двойного гражданства, а также поддельном дипломе о высшем образовании. В результате она была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. Прошлым летом её отстранили и от участия в судебных процессах.

