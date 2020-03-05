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05.03.2020 19:07
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Скандальная судья Хахалева пожаловалась на информационную травлю Путину. На свадьбе ее дочери выступали Басков, Кобзон и Меладзе

Судья из Краснодара Елена Хахалева обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Три года назад она стала героиней местных и федеральных СМИ. Поводом стала свадьба её дочери, которая, по оценкам экспертов, обошлась семье в пару миллионов долларов.

Текст сообщения, адресованного главе государства, опубликовал 5 марта «Коммерсантъ». Хахалева заявляет, что в отношении неё организована информационная травля через коррумпированные каналы СМИ. Обидчиком якобы выступает некая бизнес-структура, которая добивается того, чтобы судью убрали с должности, на которую она была назначена в 2000 году.

Представительница правосудия попросила разобраться в её ситуации, а также обратила внимание президента на отсутствие инструментов и механизмов, которые могли бы защитить таких, как она, от подобных атак. По мнению судьи, особенную опасность представляют интернет-СМИ, telegram-каналы и сайты, не зарегистрированные на территории России.

«Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!» — эмоционально восклицает Хахалева.

Напомним, в 2017 году судья стала героиней новостных сюжетов после появления информации о многомиллионной свадьбе её дочери, на которой гостей развлекали звезды российской поп-эстрады Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон и Николай Басков. Позже появились и другие сообщения, в которых заявлялось о её связях с криминальным миром, наличии двойного гражданства, а также поддельном дипломе о высшем образовании. В результате она была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. Прошлым летом её отстранили и от участия в судебных процессах.

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Комментарии (4)

idiot
Борзая бабка.
260551481
Была бы поумнее так сидела бы как мышь под веником, а так скоро посадят...
obliteration
А судья не в курсе, что есть такая статья УК РФ как клевета ? Что то она утверждения о себе никак и нигде оспорить не сподобилась, видимо не клевета это была. А травля видимо в том, что факты ее замечательных заслуг и свершений стали достоянием общественности, так то обидно, да.
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