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11.03.2020 14:18
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Чижика-Пыжика избавили от маски

Свой первозданный вид обрёл памятник Чижику-Пыжику на реке Фонтанке у 1-го Инженерного моста, что у слияния с Мойкой.

Как сообщили «Фонтанке» 11 марта в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры, с птички сняли «медицинскую маску», надетую кем-то накануне. С памятником всё в порядке, однако лучше такого не делать, отметили в музее: можно повредить как саму скульптуру, так и получить травмы, спускаясь к ней.

Напомним, фотографию бронзового Чижика-Пыжика в маске прислал накануне в редакцию «Фонтанки» читатель. Кто именно решил защитить городскую легенду от вируса, читатель не увидел. Маску, очевидно, изготовили вручную, что неудивительно: фабричных в аптеках не осталось.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Спасибо Губернатору СПб и депутатам ЗакС СПб за подписание закона о ЗНОП в Центральном яхт-клубе г.Санкт-Петербурга!!!!!
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