Чижика-Пыжика избавили от маски

Свой первозданный вид обрёл памятник Чижику-Пыжику на реке Фонтанке у 1-го Инженерного моста, что у слияния с Мойкой.



Как сообщили «Фонтанке» 11 марта в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры, с птички сняли «медицинскую маску», надетую кем-то накануне. С памятником всё в порядке, однако лучше такого не делать, отметили в музее: можно повредить как саму скульптуру, так и получить травмы, спускаясь к ней.

Напомним, фотографию бронзового Чижика-Пыжика в маске прислал накануне в редакцию «Фонтанки» читатель. Кто именно решил защитить городскую легенду от вируса, читатель не увидел. Маску, очевидно, изготовили вручную, что неудивительно: фабричных в аптеках не осталось.