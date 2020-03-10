Петербурженка спасала знакомого от задержания и уронила полицейского. Ей дали 8 лет

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 марта, Анну Лопатину признали виновной в оскорблении и применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статьи 319 и 318 УК). В августе прошлого года от неё досталось инспектору и водителю патрульно-постовой службы УМВД Петроградского района.

Петроградский суд приговорил к реальному сроку петербурженку, которая встала между полицейскими и приятелем-хулиганом. Спасая его от административного протокола, она унижала, оскорбляла и валяла сотрудников.

Правоохранители пытались задержать мужчину за мелкое хулиганство на Большой Посадской, 12, но встретили активное сопротивление от его подвыпившей подруги. Она словесно прошлась по обоим и в выборе эпитетов не стеснялась. Кроме того, женщина ухватилась за форму инспектора и повалила его на землю так, что, упав на левый локоть и левое колено, он почувствовал физическую боль.

«Своими преступными действиями Лопатина нанесла ущерб охраняемым законом интересам государства в виде нормально организованного порядка управления, подорвала авторитет органов власти, а также унизила честь и достоинство двух сотрудников как представителей власти», — ретранслирует пресс-служба решение суда.

Лопатина не впервые предстаёт перед Петроградским судом. В 2011 году её привлекли к ответственности за кражу, в 2017-м она дважды слушала приговоры за наркотики. Теперь суд назначил ей 8 лет в колонии общего режима, вину женщина полностью признала.