Федеральным трассам прибавили скорости. Разогнаться свыше 100 км/ч можно на М-11 и по пути в Беларусь

Ряд дорог федерального значения после ремонта попал в список тех, на которых можно разогнаться. Под Петербургом такая одна.



Об этом 9 марта пишет «Коммерсантъ». Двигаться со скоростью до 110 км/ч можно на 44 участках, общей протяжённостью чуть более 120 км. В списке кусок дороги между Петербургом и границей с республикой Беларусь, скоростной участок находится на территории Псковской области. Двигаться быстрее также местами можно на М9 «Балтия», Р56 Великий Новгород—Псков и А212 Псков—граница с Эстонией. Ранее там была разрешена скорость не более 90 км/ч.