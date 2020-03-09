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09.03.2020 20:22
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Федеральным трассам прибавили скорости. Разогнаться свыше 100 км/ч можно на М-11 и по пути в Беларусь

Ряд дорог федерального значения после ремонта попал в список тех, на которых можно разогнаться. Под Петербургом такая одна.

Об этом 9 марта пишет «Коммерсантъ». Двигаться со скоростью до 110 км/ч можно на 44 участках, общей протяжённостью чуть более 120 км. В списке кусок дороги между Петербургом и границей с республикой Беларусь, скоростной участок находится на территории Псковской области. Двигаться быстрее также местами можно на М9 «Балтия», Р56 Великий Новгород—Псков и А212 Псков—граница с Эстонией. Ранее там была разрешена скорость не более 90 км/ч.

В 2020 году двигаться со скоростью до 130 км/ч можно на всех платных трассах. В частности, на М-11 с 58-го км и до Петербурга в таком режиме можно будет ехать во втором квартале года.

На дорогах регионального значения, напротив, скорость потока станет ниже. Например, с 1 апреля разогнаться больше чем до 50 км/ч не выйдет на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях Подмосковья.

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