Федеральным трассам прибавили скорости. Разогнаться свыше 100 км/ч можно на М-11 и по пути в Беларусь
Ряд дорог федерального значения после ремонта попал в список тех, на которых можно разогнаться. Под Петербургом такая одна.
Об этом 9 марта пишет «Коммерсантъ». Двигаться со скоростью до 110 км/ч можно на 44 участках, общей протяжённостью чуть более 120 км. В списке кусок дороги между Петербургом и границей с республикой Беларусь, скоростной участок находится на территории Псковской области. Двигаться быстрее также местами можно на М9 «Балтия», Р56 Великий Новгород—Псков и А212 Псков—граница с Эстонией. Ранее там была разрешена скорость не более 90 км/ч.
В 2020 году двигаться со скоростью до 130 км/ч можно на всех платных трассах. В частности, на М-11 с 58-го км и до Петербурга в таком режиме можно будет ехать во втором квартале года.
На дорогах регионального значения, напротив, скорость потока станет ниже. Например, с 1 апреля разогнаться больше чем до 50 км/ч не выйдет на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях Подмосковья.