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06.03.2020 16:02
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Между петербурженками и цветами возникли насекомые-вредители. Праздник спасут ещё 15 миллионов растений

К 8 марта в Петербург завезли 16 миллионов импортных цветов. Гвоздики, розы, хризантемы, мимозы и другие виды попали в город из Кении, Италии, Колумбии, Армении и Эквадора. При этом почти 35 тысяч растений в букеты не попадут: как 6 марта объяснили в управлении Россельхознадзора по городу и области, они заражены вредителями.

Сообщается, что при карантинном контроле на границе и складах в 36 партиях срезанных цветов специалисты нашли мелких насекомых под названием табачная белокрылка, а также две разновидности трипса: томатный и калифорнийский. Этот вид высасывает из растений клеточный сок, листья увядают и опадают.

Избавиться от личинок и взрослых особей практически невозможно. Все заболевшие цветы придётся уничтожить.

Мужчин с подарками к Международному женскому дню на городских улицах «Фонтанка» заметила уже в пятницу, 6 марта. В ход идут мимозы, розы, хризантемы и тюльпаны. Согласно опросам общественного мнения, цветы — одна из точек соприкосновения в вопросе о желаемых и получаемых дарах на Международный женский день.

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