Между петербурженками и цветами возникли насекомые-вредители. Праздник спасут ещё 15 миллионов растений

К 8 марта в Петербург завезли 16 миллионов импортных цветов. Гвоздики, розы, хризантемы, мимозы и другие виды попали в город из Кении, Италии, Колумбии, Армении и Эквадора. При этом почти 35 тысяч растений в букеты не попадут: как 6 марта объяснили в управлении Россельхознадзора по городу и области, они заражены вредителями.



Сообщается, что при карантинном контроле на границе и складах в 36 партиях срезанных цветов специалисты нашли мелких насекомых под названием табачная белокрылка, а также две разновидности трипса: томатный и калифорнийский. Этот вид высасывает из растений клеточный сок, листья увядают и опадают.

